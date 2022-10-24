Sezona fıırtına gibi giren Napoli'nin Gürcü yıldızı Kvaratskhelia'nın babası mutlu: "60 bin kişi soyadımızı haykırıyor"

21 yaşındaki Kvaratskhelia, sezonun sürprizlerinden biri oldu.

Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın babası Badri Kvaratskhelia, oğlunun kulüpteki harika başlangıcını ve sahaya odaklanmasını anlattı.

21 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu, yaz aylarında Dinamo Batumi'den 10 milyon Euro bonservvisle geldi. Kvaratskhelia, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 15 maçta yedi gol attı ve sekiz asist yaptı.

Ne söylendi?

Imedi TV'ye konuşan Badri Kvaratskhelia, oğlu Khvicha'nın Napoli'deki etkileyici başlangıcını ve teknik direktör Luciano Spalletti ve takımla olan ilişkisini anlattı.

"Napoli stadında tribünlerdeyken 60.000 taraftar soyadınızı haykırınca bu duygu anlatılamaz. Özellikle de Gürcistan liginden gelen bir futbolcu olduğunda. Her zaman Khvicha'nın en başından beri iyi olacağına inandım.

"Bir girişe ya da çok fazla söze ihtiyacı yok, neler yapabileceğini gösterdi. Takımda grup yok, birlik var. Luciano Spalletti'nin oyuncularıyla çok iyi bir ilişkisi var.

“Khvicha sabah 8'de antrenmana gidiyor. Saat 2 civarında geri gelir ve dinlenir. Bir gün izinliydi ve şehirde yürüyüşe çıktık.”

Yeni sözleşme konusu

Daha sonra Kvaratskhelia'nın gelişinden çok kısa bir süre sonra yeni bir sözleşme imzalama olasılığı hakkında yorum yaptı.

“Henüz kimse bizimle sözleşme hakkında konuşmadı. Bu aşamada Khvicha bunu düşünmüyor bile, sadece oynamayı düşünüyor. Khvicha piyasadaki söylentilerden haberdar ama bu onu hiç etkilemiyor.”

21 yaşındaki Kvaratskhelia, sezonun sürprizlerinden biri oldu. Avrupa'nın en yetenekli oyuncularından biri gibi görünüyor.