Süper Lig

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Türk futbolcular

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Koronavirüs sebebiyle ara verilen 2019-20 futbol sezonunun sonunda birçok Türk yıldız serbest kalacak.

2019-20 futbol sezonu, koronavirüs salgını sebebiyle askıya alınmak zorunda kaldı. 

Bazı ligler sezonları iptal veya tescil ederken bazıları da geri dönüşe hazırlanıyor. Birçok lig ise henüz 2019-20 sezonu için karar vermiş değil. Bu esnada normal şartlarda sezonun bitmesiyle sözleşmesi sona erecek futbolcular da FIFA kararı ile liglerin resmi olarak tamamlanmasını bekleyecek. Oynadığı liglerde sezonun durumuna ilişkin karar alınana kadar futbolcuların sözleşmeleri geçerli sayılacak.

İşte sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Türk futbolcular:

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    Arda Turan | Barcelona

    Caner Erkin | Beşiktaş

    Gökhan Gönül | Beşiktaş

    Hasan Ali Kaldırım | Fenerbahçe

    Tolga Ciğerci | Fenerbahçe

    Mehmet Ekici | Fenerbahçe

    Emre Belözoğlu | Fenerbahçe

    Selçuk İnan | Galatasaray

    Emre Kılınç | Sivasspor

    Mert Hakan Yandaş | Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt | Sivasspor

    Mehmet Topal | Başakşehir

    Uğur Uçar | Başakşehir

    Emre Çolak | Deportivo

    Nuri Şahin | Werder Bremen

    İsmail Köybaşı | Granada

    Sinan Bolat | Royal Antwerp

    Emrah Başsan | BB Erzurumspor

    Ömer Şişmanoğlu | BB Erzurumspor

    Semih Kaya | Sparta Prag

    Bilal Başakçıoğlu | Trabzonspor

    İlhan Depe | Kasımpaşa

    Ceyhun Gülselam | Alanyaspor

    Oğuz Yılmaz | Denizlispor

    Olcay Şahan | Denizlispor

    Mustafa Yumlu | Denizlispor

    Zeki Yavru | Denizlispor

    Oğulcan Çağlayan | Çaykur Rizespor

    Abdullah Durak | Çaykur Rizespor

    Cenk Şahin | Kayserispor

    Gökhan Töre | Yeni Malatyaspor

    Eren Tozlu | Yeni Malatyaspor

    Erkan Kaş | Yeni Malatyaspor

    Berkan Demir | Göztepe

    Deniz Kadah | Göztepe 

    Atınç Nukan | Göztepe 

    Uğur Demirok | Konyaspor

    Ferhat Öztorun | Konyaspor

    Erdem Özgenç | Gençlerbirliği

    Nadir Çiftçi | Gençlerbirliği

    Soner Dikmen | Gençlerbirliği

    Salih Dursun | Antalyaspor

    Yekta Kurtuluş | Antalyaspor

    Hakan Özmert | Antalyaspor

    Cenk Gönen | Alanyaspor

    Kaan Kanak | Alanyaspor

    Alim Öztürk | Sunderland

    Alihan Kubalas | Ankaragücü

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    Tolcay Ciğerci | Berliner AK

    Sinan Tekerci | SV Elversberg

    Hasan Özkan | KV Oostende

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