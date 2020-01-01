Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Türk futbolcular

Koronavirüs sebebiyle ara verilen 2019-20 futbol sezonunun sonunda birçok Türk yıldız serbest kalacak.

2019-20 futbol sezonu, koronavirüs salgını sebebiyle askıya alınmak zorunda kaldı.

Bazı ligler sezonları iptal veya tescil ederken bazıları da geri dönüşe hazırlanıyor. Birçok lig ise henüz 2019-20 sezonu için karar vermiş değil. Bu esnada normal şartlarda sezonun bitmesiyle sözleşmesi sona erecek futbolcular da FIFA kararı ile liglerin resmi olarak tamamlanmasını bekleyecek. Oynadığı liglerde sezonun durumuna ilişkin karar alınana kadar futbolcuların sözleşmeleri geçerli sayılacak.

İşte sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Türk futbolcular:

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Arda Turan |

Caner Erkin | Beşiktaş

Gökhan Gönül | Beşiktaş

Hasan Ali Kaldırım |

Tolga Ciğerci | Fenerbahçe

Mehmet Ekici | Fenerbahçe

Emre Belözoğlu | Fenerbahçe

Selçuk İnan |

Emre Kılınç |

Mert Hakan Yandaş | Sivasspor

Erdoğan Yeşilyurt | Sivasspor

Mehmet Topal |

Uğur Uçar | Başakşehir

Emre Çolak | Deportivo

Nuri Şahin |

İsmail Köybaşı | Granada

Sinan Bolat | Royal Antwerp

Emrah Başsan |

Ömer Şişmanoğlu | BB Erzurumspor

Semih Kaya | Sparta Prag

Bilal Başakçıoğlu |

İlhan Depe |

Ceyhun Gülselam |

Oğuz Yılmaz |

Olcay Şahan | Denizlispor

Mustafa Yumlu | Denizlispor

Zeki Yavru | Denizlispor

Oğulcan Çağlayan | Çaykur Rizespor

Abdullah Durak | Çaykur Rizespor

Cenk Şahin |

Gökhan Töre |

Eren Tozlu | Yeni Malatyaspor

Erkan Kaş | Yeni Malatyaspor

Berkan Demir |

Deniz Kadah | Göztepe

Atınç Nukan | Göztepe

Uğur Demirok |

Ferhat Öztorun | Konyaspor

Erdem Özgenç |

Nadir Çiftçi | Gençlerbirliği

Soner Dikmen | Gençlerbirliği

Salih Dursun |

Yekta Kurtuluş | Antalyaspor

Hakan Özmert | Antalyaspor

Cenk Gönen | Alanyaspor

Kaan Kanak | Alanyaspor

Alim Öztürk | Sunderland

Alihan Kubalas | Ankaragücü

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Tolcay Ciğerci | Berliner AK

Sinan Tekerci | SV Elversberg

Hasan Özkan | KV Oostende