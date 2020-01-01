Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Türk futbolcular
2019-20 futbol sezonu, koronavirüs salgını sebebiyle askıya alınmak zorunda kaldı.
Bazı ligler sezonları iptal veya tescil ederken bazıları da geri dönüşe hazırlanıyor. Birçok lig ise henüz 2019-20 sezonu için karar vermiş değil. Bu esnada normal şartlarda sezonun bitmesiyle sözleşmesi sona erecek futbolcular da FIFA kararı ile liglerin resmi olarak tamamlanmasını bekleyecek. Oynadığı liglerde sezonun durumuna ilişkin karar alınana kadar futbolcuların sözleşmeleri geçerli sayılacak.
İşte sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Türk futbolcular:
Arda Turan | Barcelona
Caner Erkin | Beşiktaş
Gökhan Gönül | Beşiktaş
Hasan Ali Kaldırım | Fenerbahçe
Tolga Ciğerci | Fenerbahçe
Mehmet Ekici | Fenerbahçe
Emre Belözoğlu | Fenerbahçe
Selçuk İnan | Galatasaray
Emre Kılınç | Sivasspor
Mert Hakan Yandaş | Sivasspor
Erdoğan Yeşilyurt | Sivasspor
Mehmet Topal | Başakşehir
Uğur Uçar | Başakşehir
Emre Çolak | Deportivo
Nuri Şahin | Werder Bremen
İsmail Köybaşı | Granada
Sinan Bolat | Royal Antwerp
Emrah Başsan | BB Erzurumspor
Ömer Şişmanoğlu | BB Erzurumspor
Semih Kaya | Sparta Prag
Bilal Başakçıoğlu | Trabzonspor
İlhan Depe | Kasımpaşa
Ceyhun Gülselam | Alanyaspor
Oğuz Yılmaz | Denizlispor
Olcay Şahan | Denizlispor
Mustafa Yumlu | Denizlispor
Zeki Yavru | Denizlispor
Oğulcan Çağlayan | Çaykur Rizespor
Abdullah Durak | Çaykur Rizespor
Cenk Şahin | Kayserispor
Gökhan Töre | Yeni Malatyaspor
Eren Tozlu | Yeni Malatyaspor
Erkan Kaş | Yeni Malatyaspor
Berkan Demir | Göztepe
Deniz Kadah | Göztepe
Atınç Nukan | Göztepe
Uğur Demirok | Konyaspor
Ferhat Öztorun | Konyaspor
Erdem Özgenç | Gençlerbirliği
Nadir Çiftçi | Gençlerbirliği
Soner Dikmen | Gençlerbirliği
Salih Dursun | Antalyaspor
Yekta Kurtuluş | Antalyaspor
Hakan Özmert | Antalyaspor
Cenk Gönen | Alanyaspor
Kaan Kanak | Alanyaspor
Alim Öztürk | Sunderland
Alihan Kubalas | Ankaragücü
Tolcay Ciğerci | Berliner AK
Sinan Tekerci | SV Elversberg
Hasan Özkan | KV Oostende