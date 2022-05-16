Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacak Chiellini'ye Bonucci'den duygusal veda: "10 yıl boyunca kardeş oldun"

Juventus defans oyuncusu Leonardo Bonucci, Juventus için evlerinde birlikte oynayacakları son maç öncesinde uzun süredir kulüp ve İtalya'dan partneri Giorgio Chiellini'ye bir mektup yazdı.

Pazartesi günü Lazio ile Serie A maçı, 2005 yılında kulübe katılan Chiellini'nin Juve için son iç saha maçına işaret ediyor.

Ne söylendi?

Bonucci, Instagram gönderisine şöyle başlıyor:

"Sevgili Giorgio,"

“Nereden başlamalı?

"Bence sondan başlamalı. Bugün senin günün. Takımın, bu renklerin, bu soyunma odasının seni özlemeye başladığı gün.

“Örnek oldun, yol gösterici oldun, kardeş oldun, dost oldun.

“10 yılı birlikte paylaştık, sevindik, acı çektik, çok çalıştık, safları birleştirdik, savaştık, KAZANDIK.

Juve ile çok şey kazandık, İtalya ile benzersiz bir şey kazandık. Seninle sahada olmak benim için bir ayrıcalık, bir onurdu.

"Saha dışında daha da fazla. Her şeye hazır olmandan öğrendim.

"Sana bol şans, efsane.

"Bizi sahaya çıkaran görünmez ip, futbol savaşlarımda, zaferlerde ve daha zor anlarda bizi sonsuza kadar birbirimize bağlı tutacak.

"Teşekkür ederim Kaptan. Seni seviyorum."

Yıllardır beraberler

Bonucci, Juventus'a ilk kez 2010 yılında katıldı ve Milan ile bir sezonluk aranın yanı sıra, o zamandan beri kulüp düzeyinde Chiellini ile birlikte oynadı.

İkili birlikte sekiz Serie A şampiyonluğu kazandı ve beş Coppa Italia başarısı elde etti.

Ayrıca Juventus'un 2015 ve 2017'de Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldular.

Chiellini'nin kaptan olduğu ve 2020 Euro'yu kazanan İtalya ekibinin ayrılmaz bir parçasıydılar.

Allegri Pazar günü yaptığı açıklamada, Chiellini kulüpten ayrıldıktan sonra Bonucci'nin gelecek sezonun yeni daimi kaptanı olacağını duyurdu.

Daha fazla okuma

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, oyuncularını şampiyonluğa nasıl odakladığını açıkladı: "Kobe Bryant videoları izletiyorum"