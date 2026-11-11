Reklam

Aaron Danks, Bayern Münih'te Vincent Kompany'nin yokluğunu başarıyla doldurdu. Bu performans, görünüşe göre Manchester United'ın da dikkatini çekti. Red Devils şu anda yeni bir teknik direktör krizini çözmek zorunda. Danks da seçeneklerden biri olabilir.

Aaron Danks, son haftalarda Bayern Münih'te ön plana çıktı. Vincent Kompany'nin İngiliz yardımcı antrenörü, Belçikalı teknik adamın hastalığı nedeniyle yokluğunda onun görevlerini üstlendi; basın toplantılarında ve maçların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, saha kenarında takımı yönetti.

Beyin zarı tahrişini atlatan Kompany'nin saha kenarına dönüşü ise giderek yaklaşıyor. Onursal başkan Uli Hoeneß, Kompany'nin Kasım ortasındaki millî maç arasının ardından "iki, üç hafta içinde" yeniden kulübede olacağını daha önce açıklamıştı.

O zaman Danks yeniden ikinci plana çekilecek. Yoksa çekilmeyecek mi? BBC'nin haberine göre, Red Devils'ın şu anda çıkan haberlerin aksine mevcut teknik direktörüyle devam etmesi hâlinde Danks, Manchester United'da Michael Carrick'in teknik ekibini güçlendirmek için bir seçenek olabilir.

Reklam Reklam

Danks, 2022-2024 yılları arasında Middlesbrough'da Carrick ile çalışmış ve İngiltere ikinci ligindeki takımda onun yardımcılığını yapmıştı. Danks, 2024 yazında ise daha önce RSC Anderlecht'te birlikte çalıştığı Kompany'nin ardından Bayern Münih'e gitti.

Related Topics

Manchester United: Michael Carrick ne zaman görevden alınacak?

Ancak Danks'ın Manchester'dan gelebilecek olası bir çağrıyı kabul edeceği oldukça şüpheli. Öncelikle yine teknik direktör olarak değil, yardımcı olarak gidecek. Üstelik Bayern Münih'te Kompany'nin yakın çalışma arkadaşı olarak büyük saygı görüyor ve Almanya'nın rekor şampiyonu kulüple birçok kupa için mücadele ederken, Manchester United'da son derece hassas bir durumla karşılaşacak.

Manchester United, Premier League'deki ilk on maçının yalnızca birini kazandı. Puan tablosunda 18. sırada bulunan takım için mevcut gerçeklik, kümede kalma mücadelesi. Buna Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısındaki 1-4'lük ve ligde Bournemouth karşısındaki 0-3'lük sonuç gibi zaman zaman felaket düzeyine varan performanslar ile Eylül ortasında Brighton karşısında Lig Kupası'ndan elenmesi de ekleniyor. Red Devils son dönemde ise iki kez maç içinde 0-2 geriye düşmesine rağmen skoru çarpıcı biçimde çevirmeyi başardı.

Reklam

Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında 3-2'lik galibiyet geldi. Premier League'de ise Aston Villa karşısında önce 0-2, ardından 2-4 geriye düşen takım sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı. Buna rağmen, United'ı daha geçen sezon çok güçlü bir ikinci yarı performansıyla yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Carrick görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya.

Manchester United: Teknik direktör adayları kimler?

Carrick'in yerine geçmek için en güçlü aday artık ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino olarak görülüyor. The Guardian ve Times, Arjantinli teknik adamın yazın düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından ABD federasyonuyla olan sözleşmesini 2030'a kadar uzatmış olmasına rağmen Manchester United'da çalışmayı çok istediğini bildiriyor. Ancak sözleşmesinde on milyon avroluk bir çıkış maddesi bulunduğu belirtiliyor. Pochettino, 2022'de de Manchester United'ın teknik direktör adayları arasındaydı. Red Devils o dönemde ise Erik ten Hag'ı takımın başına getirmişti.

Reklam

Carrick'in gerçekten görevden alınması hâlinde, Pochettino'nun yanı sıra Eddie Howe, Julian Nagelsmann ve Antonio Conte'nin de BBC'ye göre adaylar arasında olduğu belirtiliyor. Azınlık hissedarı Sir Jim Ratcliffe, CEO Omar Berrada ve sportif direktör Jason Wilcox, bu konuyu görüşmek üzere çarşamba günü Monaco'da daha önceden planlanmış bir toplantıda bir araya gelecek. BBC, "Berrada ve Wilcox'un teknik direktörün görevden alınmasını önermesi bekleniyor" diye yazdı.

Böylece Danks'ın Carrick'e yardımcı olma seçeneği de kesin olarak gündemden düşmüş olacak. Kaldı ki 43 yaşındaki antrenör, son dönemde Münih ekibine bağlılığını duygusal sözlerle dile getirmişti. Instagram'daki bir paylaşımında, "Bu inanılmaz kulüpte herkesin gösterdiği birliktelik, karakter gücü ve özveriyle gurur duyuyorum. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz ve Vince'in ait olduğu yere geri dönmesini dört gözle bekliyoruz. Mia san mia" diye yazmıştı.