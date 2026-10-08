Hiroki Ito için geride kalan milli maç dönemi rahatlatıcı bir değişiklik oldu. 27 yaşındaki savunmacı, Japonya Milli Takımı’nın dört maçının tamamında forma giydi, bunların üçünde ise ilk 11’de yer aldı. Kirin Cup adlı mini davet turnuvasında Ekvador’a karşı oynanan yarı finalde penaltı atışlarında golünü attı. Ardından Yeni Zelanda’ya karşı kazanılan finalde de 90 dakika sahada kaldı. Ito toplamda 288 dakika oynadı.

Buna karşılık FC Bayern’de yedi resmi maçın ardından performans karnesi şöyle: 5-0 kazanılan FK Bodö/Glimt karşılaşmasında, maç çoktan kopmuşken Şampiyonlar Ligi’nde sonradan oyuna girerek aldığı on dakika. Sol bekte teknik direktör Vincent Kompany zaman zaman yeniden yükselişe geçen Alphonso Davies, yeni transfer Nathaniel Brown ya da Josip Stanisic’e güveniyor. Stoperde ise Dayot Upamecano, Jonathan Tah ve Min-Jae Kim dönüşümlü oynuyor. Ito içinse Kompany’nin artık bir kullanım planı yok gibi görünüyor.

Henüz hiç süre almayan ve satış adayı olan Sacha Boey’nin yanı sıra Ito, Münih ekibinin dar kadrosunda Kompany’nin bunun dışında geniş çaplı ve sürekli rotasyonundan şu ana kadar fiilen dışlanan yalnızca iki tecrübeli saha oyuncusundan biri. 18 oyuncu şimdiden en az 166 dakika süre aldı. Serge Gnabry’nin de yakında bu seçkin gruba katılması bekleniyor. 31 yaşındaki oyuncu, milli maç döneminden kısa süre önce geri dönüşünü yapmış ve son dönemde Almanya Milli Takımı’nda da üç kez forma giymişti.

Hiroki Ito’nun FC Bayern’deki ilk iki sezonu nasıl geçti?

Ito, 2024’te sözleşmesindeki 23,5 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle VfB Stuttgart’tan FC Bayern’e transfer oldu. İki metatars kırığı nedeniyle (kısa bir ara dışında) ilk etapta yaklaşık bir buçuk yıl sahalardan uzak kaldı. Geçen kasım ayında sonunda geri döndü, sportif yönetim de dönüşünde ağız birliği etmişçesine onu “iç transfer” olarak niteledi.

Gelecek maçlar FCA Bundesliga 09:30 FCB

Sezonun kalan bölümünde Ito düzenli olarak süre de aldı (23 resmi maç) ve güvenilir bir rotasyon oyuncusu olduğunu gösterdi. Kimi zaman dörtlü savunmanın solunda, kimi zaman merkezde oynadı. Sonucu önceden belli olan Bundesliga’nın son bölümünde Ito neredeyse bankoydu; son altı maçın beşine ilk 11’de başladı. Stuttgart’a karşı oynanan Almanya Kupası finalinde ise en azından sonradan oyuna girdi.

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Hiroki Ito kışın FC Bayern’den ayrılabilir

Münih ekibi yazın Eintracht Frankfurt’tan 50 milyon euro karşılığında çok yönlü kullanılabilen yeni bir sol bek olan Nathaniel Brown’ı kadrosuna kattı, ancak Raphael Guerreiro ile de yollarını ayırdı. Ito’nun FC Bayern’deki geleceği, 2028’e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen o dönemde de soru işaretiydi, ancak Münihli yöneticiler çelişkili açıklamalar yaptı.

Sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl, temmuz sonunda Ito’nun satışı konusunda açık kapı bıraktı: “Eğer Hiroki’nin, işlerin zorlaşacağını kendisinin de fark edip bir transfer düşüncesi olursa, o zaman bununla ilgileniriz.” İlk etapta buna işaret eden bir durum yoktu, ayrıca hazırlık döneminde altı hazırlık maçının beşinde süre aldı; 1. FC Heidenheim’a karşı yapılan genel provada ise Münih ekibinde 90 dakikayı tamamlayan tek saha oyuncusu oldu.

Transfer döneminin bitimine kısa süre kala Ito bir anda Ajax Amsterdam’a transferle anılmaya başladı, ancak bu gerçekleşmedi. Bunun ardından sportif direktör Christoph Freund, Bild gazetesine şunları söyledi: “Hiroki’yi göndermek hiçbir zaman temel hedefimiz olmadı. O, artık yeniden daha uzun bir dönem için gerçekten fit olan önemli bir oyuncu.”

Ancak şu anda Kompany’nin takımında Ito, “önemli” tanımına gerçekte Japonya’nın Münih’e olduğu kadar uzak. Onun durumunu muhtemelen ancak bir ya da birden fazla rakibinin yokluğu değiştirebilir. Aksi halde FC Bayern, kışın Ito’nun satışı için yoğun çaba harcayacak.