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Çeviri:

Sezon başlamadan önce: Al Ahly, yeteneklerini Suudi Ligi'ne ihraç ediyor

Transfers
Al Diriyah - Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Premier Lig
E. Al-Muwallad
Y. Madani
Suudi Arabistan

"El Raki" transfer döneminde hamlelerini sürdürüyor

Al-Ahli, yeni 2026-2027 futbol sezonunun başlamasından önce oyuncularından bir kısmını kadrosundan çıkarmaya karar verdi. Bunu, söz konusu oyuncuları Suudi Roshn Ligi kulüplerine kiralayarak gerçekleştirecek.

Suudi gazeteci Velid Said, Al-Ahli yönetiminin iki genç yeteneğini devam eden yaz transfer döneminde Roshn Ligi'ndeki iki kulübe kiralamayı kabul ettiğini ortaya çıkardı.

Said, "X" sitesindeki kişisel hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Al-Ahli'nin orta saha oyuncusu Eid el-Mevlid'i Al-Faisaly'ye ve sol beki Yezen Medeni'yi ise gelecek sezon boyunca Al-Khaleej'e kiralamayı kabul ettiğini söyledi.

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Bu adım, ilk takımdaki katkılarından uzak kalan söz konusu yeteneklere, gelecek sezon boyunca daha fazla dakika alma fırsatı sunmak amacıyla atılıyor.

Premier Lig
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Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

El-Mevlid, 2025 kışında Al-Akhdoud'dan gelerek Al-Ahli'ye transfer olmuştu, ancak ilk on birde yer bulmayı başaramadı; yalnızca 33 maçta oynadı, bunların yalnızca biri ilk on birde olmak üzere, gol atmadı ya da asist yapmadı.

Buna karşılık, Yezen Medeni, Al-Ahli altyapı takımlarından yetişen bir oyuncuydu ve geçen yaz ilk takıma katıldı, ancak yalnızca 3 maçta oynadı ve bu süre zarfında gol atmadı ya da asist yapmadı.

Al-Ahli'nin, Suudi Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna bugün perşembe günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Al-Diriyah'a konuk olarak başlayacağını belirtelim.

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