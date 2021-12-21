Sezon başında Beşiktaş'ın istediği Diego Godin, Ocak ayında serbest kalıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de forma giyen Diego Godin, Ocak ayında kulüple bağını koparacağını doğruladı.

2020’de Inter’den Cagliari’ye transfer olan tecrübeli savunma oyuncusunun adı geçtiğimiz yaz uzun süre Beşiktaş ile anılmıştı. Yeni sezona Cagliari formasıyla girmeyi seçen Godin, yapısal sorunlar nedeniyle takımla yollarını ayırmaya karar verdi.

Ne söyledi?

Uruguay’da yayın yapan Sport 890 isimli radyo kanalına konuşan Godin, ayrılığın sebeplerini şu sözlerle anlattı:

“Şu anda size her şeyi söyleyemem. Tüm detaylardan bahsetmek isterdim, ama kulüpten ayrılana kadar konuşmam mümkün değil.”

“Takımla bir problem yaşamadım, ortada saygı ya da karakter temelli bir sorun yok. Mesele Cagliari’nin sadece bu yıl değil, uzun yıllardır yaşadığı yapısal sorunlar. Bu karmaşık bir konu. “

“Doğru zaman geldiğinde çok daha fazla şey anlatacağım. Bir iki hafta içinde her şeyi konuşacağız.”

Godin kararının kesin olup olmadığı yönündeki soruyu işe şu şekilde yanıtladı:

“Evet, bir ay önce kulübe bir iyilikte bulundum ve Ocak ayında serbest kalma opsiyonu karşılığında ücretimde indirime giderek kontratımı yeniden yapılandırdım. Kesinlikle ayrılıyorum.”

İspanya'da zirveye çıktı

Avrupa futboluna 2007 yılında Villarreal formasıyla adım atan Godin, kısa sürede İspanya’nın en etkili savunmacılarından birine dönüştü ve 2010’da Atletico Madrid’e transfer oldu.

Atletico Madrid’de başarılarla dolu dokuz sezon geçiren Godin, bir yıl Inter forması giydikten sonra Cagliari’ye transfer olmuştu.

Bu sezon Serie A’da yalnızca bir galibiyeti bulunan ve sondan ikinci sırada yer alan Cagliari, ligde oynadığı son iki maçı da 4-0’lık skorla kaybetti.

Beşiktaş'la maaşta anlaşamamıştı

35 yaşındaki stoperin kariyerine hangi ligde devam etmeyi planladığı henüz bir soru işareti. Sport gazetesinin haberine göre; eski kulübü Atletico Madrid’in yanı sıra Real Betis de Godin’le ilgileniyor.

Beşiktaş’ın yaz aylarında masaya oturduğu Godin’e yıllık 2 milyon euro teklif ettiği, ancak Cagliari’den 4 milyon euro kazanan Uruguaylı oyuncunun bu teklifi geri çevirdiği iddia edimişti.

Godin bu sezon Cagliari adına 11’i ligde, biri İtalya Kupası’nda olmak üzere toplam 12 maçta görev yaptı.

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