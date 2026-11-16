"Şeytanların ve Ejderhaların Dansı": Barcelona yeni sezonda siyaha ve alev dillerine bürünüyor

Bir basın raporu bugün pazartesi günü, Barcelona'nın 2027-2028 sezonundaki üçüncü formasının tanıtıldığını açıkladı.

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"Mundo Deportivo" gazetesi, sezonun henüz sona ermediğini, ancak spor takımlarının formalarını hazırlayan markaların şimdiden gelecek sezon üzerinde çalışmaya başladığını aktardı.

Nike ve Barcelona kulübü için de durum böyle. Blaugrana'nın 2027-2028 sezonunda giyeceği ve Amerikalı çok uluslu şirketin tasarladığı üçüncü formanın ilk görüntüleri şimdiden yayınlandı.

Takım formalarıyla ilgili içeriklerde uzmanlaşmış X hesabı memorabilia1899, Barcelona'nın gelecek sezon giyeceği üçüncü formayı ortaya çıkardı.

Siyah forma, Katalonya'nın en ünlü halk ve kültür geleneklerinden birinden, "Correfoc"tan (ateş koşuları) esinlenen alev dilleri ve kıvılcımların yer aldığı dikkat çekici bir tasarıma sahip.

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Bu geleneğin kökleri 12. yüzyıla dayanıyor; o dönemde iyilik ile kötülük arasındaki mücadeleyi simgeliyordu. Mevcut gelenek ise bir grup kültür aktivistinin ve halkın şeytanlar ve ejderhalar dansına katılarak ateş ve barut arasında sokaklarda dolaştığı, Barcelona'daki 1978 "La Mercè" festivaline dayanıyor.

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Günümüzde katılımcılar şeytan kostümleri giyiyor ve havai fişeklerle donatılmış çatallar taşıyarak şehrin sokaklarında ve meydanlarında koşuyor, bir kıvılcım yağmuru saçıyor.

Barcelona, Japon markası Rakuten'in ana sponsor olduğu 2020-2021 sezonunda da siyah renkli bir üçüncü forma giymişti.

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O dönemde forma tamamen siyahtı; kollarda, yakada ve kulüp armasında altın renkli kenarlıklar yer alıyordu.

Milli ara kâbusu Barcelona'yı endişelendiriyor

Milli aranın gelmesiyle Barcelona teknik direktörü Hans Flick kendini endişeli ve tedirgin bir halde buluyor ve bunda tamamen haklı. Mesele yalnızca sakatlıklar değil, aynı zamanda Brezilya Futbol Federasyonu'nun tutumu gibi anlaşılması güç davranışlar.

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Sport gazetesi, Barcelona'yı yılın sonuna kadar zorlu bir maç takviminin beklediğini, özellikle Spotify Camp Nou sahasında Villarreal, Atletico Madrid ve Manchester City ile birlikte diğer rakiplerle karşılaşacağını aktardı.

Alman teknik direktör, milli araların planları ve programı üzerinde yarattığı sorunların artık iyice farkında.

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Teknik direktör Luis de la Fuente, İspanya-İngiltere maçının iki devresi arasındaki arada takımın performansını canlandırmak için değişiklik yapmaya ihtiyaç duysa da ve bunu Pedri ile Fermin'i oyuna sürerek yapsa da, Pau Cubarsi gibi son derece önemli bir oyuncunun soyunma odasında kalması şaşkınlık yarattı.

Bunun teknik bir karar olmadığı açık. İspanya Milli Takımı'nın teknik sorumlusu, maçın ardından Barcelonalı oyuncunun kas rahatsızlığı hissettiğini bizzat açıkladı.

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Oyuncu, gerçekten bir sakatlık yaşayıp yaşamadığını ve sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu belirlemek için bugün pazartesi günü Barcelona'da Katalan kulübünün sağlık ekibinin gözetiminde tıbbi muayenelerden geçecek.

Cubarsi, teknik direktör Hans Flick için vazgeçilmez bir asli oyuncu olmakla birlikte, Gerard Martin'in yanı sıra sakatlık yaşamayan tek savunma oyuncusu.

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Bugün pazartesi günü, Barcelona'ya dönüşünün ardından tıbbi muayeneden geçecek bir diğer oyuncu ise Frenkie de Jong.

Belirsizlik dolu saatlerin ardından Hollanda Milli Takımı, Barcelonalı orta saha oyuncusunu, sırtında yaşadığı bazı ağrılar nedeniyle kulübün sağlık ekibi tarafından muayene edilmesi için kadrosundan çıkarmaya karar verdi.