Portekiz Millî Takımı, pazar akşamı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları kapsamında Norveç Millî Takımı'nı 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Karşılaşma, kadroda yer almasına rağmen Cristiano Ronaldo'nun maç boyunca yedek kulübesinde kalması gibi nadir bir olaya sahne oldu.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, Portekiz Millî Takımı'nın Ronaldo'nun katılımı olmadan resmî bir maçta galibiyet aldığı ilk seferdi. Ülkesinin formasıyla 234 maç ve 146 golle uluslararası maç ve gol sayısında rekora sahip olan Ronaldo'yu teknik direktör Jorge Jesus, Norveç karşısında yedek kulübesinde tuttu.

Ronaldo, daha önce 21 Haziran 2006'da Portekiz'in resmî bir maçında yer almamıştı; o karşılaşmada millî takım, Dünya Kupası grup aşamasında Meksika'yı 2-1 yenmişti. Norveç maçından önce resmî bir maçta forma giymediği son karşılaşma ise, 2008 Avrupa Milletler Kupası grup aşamasında Portekiz'in İsviçre'ye 2-0 mağlup olduğu maçtı.

Ronaldo'nun millî takım formasıyla yer almadığı son maç ise 8 Haziran 2024'te Hırvatistan karşısındaydı; bu maçta Portekiz Millî Takımı 2-1 mağlup olmuştu, ancak bu bir hazırlık maçıydı. Böylece Norveç karşılaşması, Portekiz kaptanının resmî maçlar sicilinde istisnai bir olay olarak yerini aldı.