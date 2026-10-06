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Şeyh Muhammed bin Zayed'den Suudi Arabistan'ın Körfez Kupası zaferinin ardından mesaj

Suudi Arabistan - Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Suudi Arabistan, 27. Körfez Kupası şampiyonu

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Suudi Arabistan'ı milli takımının "Körfez 27" Arap Körfezi Futbol Kupası şampiyonluğu münasebetiyle tebrik etti.

Suudi Arabistan milli takımı, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ni iki golle mağlup ederek, 2003'ten bu yana turnuvanın kürsüsüne çıkamama hasretine son verdi.



Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Salı akşamı X platformundaki hesabından şunları yazdı: "Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud'u, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı ve kardeş Suudi halkını 'Körfez 27' Arap Körfezi Futbol Kupası şampiyonluğu dolayısıyla tebrik ediyorum."

Şeyh Muhammed bin Zayid, her iki takımın da "üstün performansını ve yüksek sportmenlik ruhunu" takdirle karşıladı.

Ayrıca turnuvanın başarılı organizasyonunu da övdü ve gelecekteki sportif müsabakalarda tüm kardeş ülkelere başarılar diledi.

Birleşik Arap Emirlikleri milli takımı, yeni teknik direktörü Zlatko Dalic yönetiminde dikkat çekici bir performans sergiledi. Dalic, birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni yeniden şampiyonluk kürsülerine taşımanın, Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu ile üzerinde mutabık kalınan temel hedef olduğunu vurgulamıştı.

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