Seyahat yasağı… Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, bahis skandalına karışan oyuncusu hakkında bir açıklama yayınladı

Fildişi Sahili Milli Takımı, Ekvador’u 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’na mükemmel bir başlangıç yaptı; ancak bu başlangıcı gölgeleyen bir sorun var: Oyuncu Eli Wahi ile ilgili olan bu durum, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu’nu resmi bir açıklama yapmaya itti.

Bu sorunun Ekvador maçıyla bir ilgisi yok; aksine, dün Çarşamba günü saygın İngiliz gazetesi "The Athletic" tarafından ortaya çıkarılan bir spor bahisleri davasıyla ilgili.

Gazete, o dönemde Nice kulübünde forma giyen oyuncunun, 17 Mayıs'ta golsüz berabere biten Nice-Metz maçı sırasında kasten sarı kart görmeye çalıştığı şüphesiyle 29 Mayıs'ta Fransız polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu ise durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla bugün Perşembe günü resmi bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, Elie Wahé ile ilgili daha fazla ayrıntı vermek istemektedir. Federasyon, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü yayınlanan ve Fildişi Sahili milli futbolcusu Elie Wahé ile ilgili çeşitli haberleri ve bilgileri incelemiştir.”

Açıklamada ayrıca şunlar da belirtildi: “Şu ana kadar, Federasyona kendisiyle ilgili herhangi bir hukuki veya idari işlem hakkında resmi bir bildirimde bulunulmamıştır. Bu hassas dönemde Federasyon, oyuncuya tam desteğini sunmakta ve ona olan güvenini teyit etmektedir. Eli Wahi, Fildişi Sahili Milli Takımı’nın önemli bir üyesi olmaya devam etmektedir.”

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Ayrıca Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, oyuncuya Kanada’ya seyahat edecek kafileye katılamayacağını bildirmiştir; zira şu aşamada Kanada topraklarına girişi için gerekli idari onaylar alınamamıştır.”

Açıklama şöyle sona erdi: “Dolayısıyla, Eli Wahi takımın dönüşüne kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde kalacaktır. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu durumu yakından takip etmeye devam edecek ve faydalı olabilecek her türlü resmi bilgiyi duyuracaktır.

Wahi, Fildişi Sahili’nin Ekvador ile oynadığı maçta ilk 11’de yer almıştı ve şu anda, grup aşamasının ikinci turunda önümüzdeki Cumartesi akşamı Almanya ile oynanacak maç için milli takımıyla hazırlıklarını sürdürüyor.











