Seyahat bütçesi kısıtlanan Chelsea deplasmanlara otobüsle gitmek zorunda kalabilir

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün sahibi Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçirebilir.

Birleşik Krallık hükümeti, Chelsea kulübünü de kapsayan bir kararla Rus milyarderin malvarlıklarını dondurma kararı aldı. Bu aynı zamanda Chelsea'nin şu an için satılamayacağı anlamına geliyor.

Yaşananlardan tepeden tırnağa etkilenen kulübün bilet ve forma satması bile yasaklandı. Chelsea oyuncuları kısıtlamalar nedeniyle deplasman maçlarına gitmekte dahi güçlük yaşayabilir.

Chelsea'nin bir maç için ayırabileceği seyahat bütçesi 20 bin sterlin olarak belirlendi. GOAL, bir Premier Lig takımının İngiltere'de ya da yurt dışındaki deplasman maçlarına seyahat etmek için ne kadar para harcadığını araştırdı.

Deplasman maçlarına gitmek ne kadara mal oluyor?

Seyahat masraflarını dikte eden birçok faktör var, ama yolculuğun faturası genelde on binlerce pound'u buluyor. Bu miktar Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa kupası maçlarında daha da artıyor.

Chelsea'nin bir maç için seyahata harcadığı para bundan sonra hükümet tarafından kararlaştıran 20 bin sterlinlik sınırı aşamayacak.

Peki bu yeterli bir miktar mı? Hemen cevaplayalım, hayır.

Geçmişte West Ham ve Southampton kulüplerinde çalışan Hugo Scheckter, mütevazı bir tahminle her deplasman maçı için ortalama 30 bin sterlin harcandığını belirtiyor.

Bu miktarın içerisinde uçak, tren ya da otobüs masrafları, güvenliğe ödenen para ile otel ve yemek faturası yer alıyor.

Scheckter, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Chelsea'nin deplasmanlara gidebilmek için ekonomi sınıfı uçuşlar ya da otobüs kullanmak ve otel standartlarını düşürmek dışında seçeneği olduğunu sanmıyorum" sözlerini kullandı.

Chelsea kısa süre sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu mücadelesi için Lille deplasmanına gitmek zorunda kalacak. Bu maç için de 20 bin sterlin'in üzerinde bir para gerekeceğini tahmin etmek zor değil.

Peki bir futbol takımının lokasyon değiştirmesi neden bu kadar masraflı? Chelsea'yi ele alırsak, genelde her maça 21 oyuncu ve teknik ekipten altı kişinin gittiğini varsayabiliriz. Buna ek olarak bazıları kafileden ayrı seyahat etse de, 10 kulüp görevlisi takıma eşlik ediyor.

Neredeyse 40 kişilik bir kafilenin ulaşım, konaklama ve yiyecek masrafları söz konusu. 40 kişinin düşük maliyetli bir otelde konaklaması gecelik 4 bin sterlin'i bulabiliyor. Ancak Premier Lig oyuncuları genelde lüks otellerde kalıyor. Bu da sadece konaklama bedelinin 20 bin sterlin'i aşması anlamına geliyor.

Buna özel jeti, güvenlik masraflarını ve üst düzey sporcular için hazırlanan yemek menülerini de ekleyince 20 bin sterlinlik bütçe pek de yeterli gözükmüyor.

Hükümetin limiti arttırması ihtimaller dahilinde, ama bu gerçekleşmezse Chelsea'nin lojistik ekibi takımı deplasmanlara götürebilmek için yoğun mesai harcamak zorunda kalacak.

Oyuncular ve teknik ekip, ekonomi sınıfı uçuşlara ve düşük kalite otellere bir an önce alışsa iyi olur.

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