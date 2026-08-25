İspanya Futbol Federasyonu Hakem Komitesi, La Liga kapsamında yarın oynanması planlanan Real Madrid ile Real Sociedad maçını yönetmesi için Mateu Busquets Ferrer'i görevlendirdiğini açıkladı.

Busquets Ferrer'in bu maça atanması, 2026 İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşmayı yönetmesinin ardından yalnızca birkaç ay sonra geldi. O maç, turnuvanın en dikkat çekici tartışmalı hakem kararlarından birine sahne olmuştu.

Hakem, maçın ilk dakikalarında Jude Bellingham'ın Conor Gallagher ile girdiği mücadele sonrası yere düşmesinin ardından Real Madrid lehine faul kararı vermiş, ardından Federico Valverde bu serbest vuruşu muhteşem bir gole çevirerek beyazlı takıma öne geçme fırsatı sunmuştu.

Bu pozisyon, Gallagher'ın serbest vuruşu gerektirecek bir faul yapmadığını düşünen Atletico Madrid cephesinden itirazlara yol açtı. Bu görüşü, "Cadena Ser" aracılığıyla pozisyonda "faul yok" diyen eski İspanyol hakem Iturralde Gonzalez de destekledi.

Tartışma bu pozisyonla da sınırlı kalmadı. Maçın ilerleyen dakikalarında Atletico, Giuliano Simeone'nin ceza sahası içinde Eduardo Camavinga ile girdiği mücadele sonrası yere düşmesinin ardından penaltı beklentisine girdi, ancak Busquets Ferrer oyunun devamına karar verdi.

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Hakemin performansı, hakemlik ve medya çevrelerinden de eleştiri aldı. "Archivo VAR" sitesi, Busquets Ferrer'e maçı yönetiş biçimini ve bazı fauller ile kartlar konusundaki ölçütlerini eleştirerek 10 üzerinden 3 gibi standartların altında bir puan verdi.

Bir başka analizde ise "As" gazetesi, Real Madrid'in hakeme dair şikâyet edecek bir şeyi olmadığını belirterek, bazı kararların takımın lehine sonuçlandığını, bunların arasında Valverde'nin golünü getiren faul kararının da bulunduğunu değerlendirdi.

"El Nacional" gazetesi ise daha sert bir üsluba yönelerek, maçın "hakem tartışmasına" ve Real Madrid lehine bir taraflılığa sahne olduğunu değerlendirdi. Gazete, Valverde'nin golünden önceki faulü var olmayan bir faul olarak nitelendirirken, Busquets Ferrer'in maç boyunca aldığı kararlara yönelik başka eleştiriler de yöneltti.

İspanyol hakem şimdi Real Madrid ile Real Sociedad maçını yönetmek üzere geri dönüyor. Son Madrid derbisinin ardından adını hakem tartışmasının gündemine taşıyan olayın ardından, bu karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

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