Real Madrid'in defans oyuncusu Dean Huijsen, sezon başlamadan önce Deportivo La Coruña ve Schalke'ye karşı oynanan son iki hazırlık maçında en iyi seviyesine kavuştu; ayrıca son maçta bir gol de kaydetti.

İspanyol "AS" gazetesine göre Huijsen, topa sahip olma konusunda en iyi haline döndü; ikili mücadelelerde daha büyük bir kararlılık göstererek maçlar boyunca konsantrasyonunu korudu.

Geçen yaz Real Madrid'in kendisini kadrosuna katmak için 58 milyon euro ödediği 21 yaşındaki oyuncu geri döndü ve yalnızca üç defans oyuncusunun kullanılabilir olmasıyla birlikte, önümüzdeki cumartesi Espanyol'a karşı oynanacak lig açılışında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Kas sakatlığı nedeniyle Fiorentina'ya karşı oynanan ilk hazırlık maçında (2-2) forma giymemesinin ardından Huijsen, Ferencváros'a karşı ilk 45 dakikasını ikinci yarıda oynadı. Dört gün sonra Real Madrid, Deportivo'yu 1-0 yendiği maçta 13 yıl aradan sonra ilk kez Teresa Herrera Kupası'na geri döndü; Hollanda doğumlu defans oyuncusu bu maçta ilk yarıda Rüdiger, ikinci yarıda Mario Rivas ile birlikte forma giyerek 90 dakikanın tamamını oynadı.

Schalke'ye karşı oynanan son maçta ise (3-0) İspanyol defans oyuncusu 84 dakika sahada kaldı ve maçtaki ikinci golü kaydetti.

Bir yıl önce Real Madrid, Bournemouth'tan sakinliği ve topa son derece iyi hâkim olmasıyla öne çıkan genç bir stoperle anlaşmaya karar vermişti. Huijsen, Real Madrid'deki kariyerine bunu açıkça göstererek başladı: top ayaklarındayken sergilediği otorite ve yetenek.

Bununla birlikte, aylar geçtikçe takımın genel performansının düşmesiyle bu özellikler solup gitti; ancak şimdi geri döndü. İspanyol gazetesine göre bu hazırlık sezonu, onun en iyi seviyelerine tanıklık etti; savunma hattına liderlik etti ve en hazır asli defans oyuncusu haline geldi, kullanılabilir tüm stoperlerle sahayı paylaşarak her biriyle kusursuz bir uyum sağladı.

Deportivo maçında Huijsen, Real Madrid savunmasının temel taşıydı; maç boyunca konsantre görünüyordu, ikili mücadelelere sertçe giriyor ve arkadan hücum kurmaktan asla çekinmiyordu. Bunlar, onu futbol dünyasının en gelecek vadeden defans oyuncularından biri yapan özelliklerdi ve Bernabéu'daki ilk sezonunda solup gitmiş gibi görünen özelliklerdi.

Bu ikinci sezonun başlamasıyla ve David Alaba'nın ayrılmasının ardından, Sergio Ramos'un efsanesini yazdığı efsanevi 4 numaralı forma boşa çıktı.

Genç oyuncu tereddüt etmeden bu formayı istedi ve Schalke maçının ardından şu açıklamayı yaptı: "Her zaman 4 numarayı giymeyi hayal etmiştim. İdolüm Sergio Ramos'tu ve benim için bu, gerçeğe dönüşen bir hayal."

Huijsen sezona, seviyesini yeniden kazanma ve Real Madrid savunmasına yeniden liderlik edebileceğini kanıtlama sorumluluğuyla başlıyor. Şimdiye kadar hazırlık dönemi, kendisiyle daha önce Roma'da çalışmış olan teknik direktörü José Mourinho için sevindirici bir haber niteliğindeydi.

Geçen sezon, savunma hattının tekrarlayan sakatlıklardan muzdarip olmasına rağmen Huijsen, en çok forma giyen defans oyuncusuydu (40 maç).

Alışılmış seviyesine yaptığı bu etkileyici dönüş, lige defans eksikliğiyle başlayan bir takım için tam da doğru zamanda geliyor; böylece şimdi asıl görevi, Bernabéu taraftarının bir yıl önce kitleleri sevindiren Real Madrid'in o versiyonunun tadını yeniden çıkarabilmesi için bu güveni korumak olacak.







