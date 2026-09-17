Arap dünyasındaki İspanyol futbolu tutkunlarının uzun süredir beklediği sevindirici bir haberde, bir Arap şifresiz kanal ağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın merakla beklenen edisyonunun yayın haklarını resmen aldığını duyurdu. Böylece şifreli kanalların tekeline son verilecek ve turnuva ücretsiz olarak her Arap evine geri dönecek.

Turnuvanın yayın haklarını elde eden şifresiz uydu kanalı ağı MBC, İspanya Süper Kupası'nın tüm maçlarını Arap izleyicilere canlı ve ücretsiz olarak yayınlayacağını doğruladı.

Bu edisyon, geçmiş yıllardan farklı ve istisnai bir şekilde geliyor; zira turnuvanın, son sezonlarda ev sahipliğini yapan Suudi Arabistan'ın dışında düzenlenmesine resmen karar verildi ve bu kez Türkiye'de yapılacak.

Turnuvaya 4 takım katılıyor: İspanya Ligi şampiyonu Barcelona, La Liga ikincisi Real Madrid, İspanya Kral Kupası şampiyonu Real Sociedad ve Kupa ikincisi Atletico Madrid.

İspanya Federasyonu, ateşli turnuvanın maç programını açıkladı. İlk yarı final karşılaşması 2 Şubat'ta Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak, ikinci karşılaşma ise 3 Şubat'ta Real Madrid ile Real Sociedad'ı karşı karşıya getirecek. Büyük final ise 6 Şubat'ta oynanacak.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz