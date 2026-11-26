Barcelona, yıldızı Alejandro Balde'nin Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan ekibi Sabah ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın niteliğini açıklayan resmi bir bildiri yayımladı.

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Barça, İspanyol oyuncunun sakatlığıyla ilgili içini rahatlatan haberler aldı. Yapılan tıbbi kontroller, Katalan ekibinin 4-1'lik farklı galibiyetiyle sona eren maçta yaşadığı sakatlığın ardından oyuncunun sağ ayak bileğinde hafif bir burkulma olduğunu doğruladı.

Sol bek, şut çekme girişiminin ardından ayak bileğinde ağrı hissetmesi üzerine maçın 64. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmış, değişiklik istemesinin ardından yerine João Cancelo oyuna girmişti.

Katalan kulübü, sakatlığın Balde'yi önümüzdeki pazar günü La Liga'da oynanacak Deportivo La Coruña maçının dışında bırakmadığını açıkladı. Oyuncunun kesin durumu, önümüzdeki günlerde sağlık durumunun nasıl gelişeceğine göre netleşecek.

Balde, sezonun en iyi performansının ardından sakatlandı

İspanyol savunmacının sakatlığı kötü bir zamanda geldi. Balde, az süre aldığı bir dönemin ardından bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı bulmuştu. Önceki maçlarda toplam süresi 145 dakikayı geçmemişti.

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Balde, Sabah karşısında bulduğu fırsatı değerlendirerek sol kanatta dikkat çekici bir performans sergiledi. Hareketliliği ve hızlı bindirmeleriyle hücumda etkili olan oyuncu, Anthony Gordon'la da iyi bir uyum yakaladı.

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Maçtaki en önemli katkısı Barcelona'nın üçüncü golünde geldi: Yerden gönderdiği ortayı değerlendiren Karim Adeyemi topu ağlara yollayarak 55. dakikada takımını 3-0 öne geçirdi.

Ancak İspanyol bekin sevinci yarım kaldı. Golü hazırlamasından birkaç dakika sonra sakatlanan oyuncu, sakatlığın daha ciddi olabileceğine dair ilk endişeler eşliğinde yerini Cancelo'ya bırakarak sahadan ayrıldı.

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Maçın ardından Alman teknik direktör Hansi Flick, oyuncusunun durumuyla ilgili şunları söyledi: "Balde'nin ayak bileği sert şekilde burkuldu ama ona ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Çok iyi oynadı ve harika bir iş çıkardı."

Balde'nin önümüzdeki maçlardaki durumu

Sağlık raporuna göre Balde'nin Deportivo La Coruña maçındaki durumu henüz netlik kazanmadı. Oyuncunun forma giyip giymeyeceği, tedaviye vereceği yanıta ve önümüzdeki günlerde ağrılarının ne ölçüde azalacağına bağlı olacak.

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Balde'nin 29 Kasım Pazar günkü maça zamanında yetişememesi durumunda, 2 Aralık'ta Spotify Camp Nou'da oynanacak Atlético Madrid karşılaşmasının olası dönüş tarihi olabileceğini "Sport" gazetesi aktardı.

Balde'nin 5 Aralık'taki Celta Vigo maçında ya da aynı ayın 8'inde Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City karşılaşmasında forma giymesi ise iyileşme sürecinde bir aksilik yaşanmadığı sürece şu an için ciddi bir tehlike altında görünmüyor.

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Oyuncunun dönüşü, sol bek pozisyonunda birden fazla seçeneğe ihtiyaç duyan Flick için büyük önem taşıyor. Özellikle 2026'nın son bölümündeki yoğun maç takvimi ve takımı bekleyen çok sayıda yurt içi ve Avrupa mücadelesi düşünüldüğünde bu önem daha da artıyor.