Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Atlas Aslanları'ndan alıp Senegal'e verme kararının ardından Fas art arda şoklar yaşıyor.

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Kıta şampiyonluğunu mahkeme salonunda kaybeden Fas'ın, davaya ilişkin masrafların üçte ikisini üstleneceği, kalan üçte birin ise Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından karşılanacağı daha sonra ortaya çıktı.

Ancak son saatler Fas futbolu için üzücü bir gelişmeye sahne oldu: Karar, Fas'ın FIFA'nın aylık sıralamasındaki tarihi konumunu kaybetmesine yol açtı.

Fas Milli Takımı, bu ayın 18'inde, yani 18 Kasım'da yayımlanan yeni sıralamada iki basamak yükselerek dünya beşinciliğine ulaşmış ve tarihi bir başarıya imza atmıştı. Fas böylece bu sıraya yükselen ilk Arap milli takımı, bu başarıyı elde eden ikinci Afrika milli takımı olmuştu. Daha önce bunu başaran tek Afrika ekibi, Nisan 1994'te beşinci sıraya yerleşen Nijerya'ydı.

Fas'ın bu başarısının önemi, milli takımlar sıralamasında geçici bir yükselişten ibaret olmamasından kaynaklanıyor. Bu tablo, Atlas Aslanları'nın oyunun devleriyle rekabet edebilen bir futbol gücüne dönüşmesiyle birlikte, Fas futbolunun son yıllarda yaşadığı büyük gelişimin sürdüğünü gösteriyor.

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CAS tarihi başarıyı gölgeledi

CAS kararının ardından çıkan haberlerde, Fas'ın FIFA sıralamasındaki puanından 18 puan kaybedebileceği belirtildi. Söz konusu puanlar, Spor Tahkim Mahkemesi'nin şampiyonluğu Senegal'e geri vermesinden önce Fas'ın Afrika Uluslar Kupası zaferinin hesaba katılmasıyla kazanılmıştı.

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Asıl şok ise ardından geldi: Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), CAS kararından yalnızca birkaç saat sonra resmi internet sitesindeki milli takımlar sıralamasını güncelledi.

FIFA'nın resmi sitesinde yayımlanan sıralama, Atlas Aslanları'nın iki basamak gerilediğini gösterdi. Fas beşinci sıradan yedinci sıraya düşerken Portekiz ve Brezilya sırasıyla beşinci ve altıncı sıraya yükseldi.

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Senegal Milli Takımı ise aylık sıralamadaki 18. sırasını korudu. Dünkü CAS kararı, Senegal'in konumunu etkilemedi.

CAS kıta şampiyonluğunu Senegal'e verdi

Afrika futbol tarihinin en tartışmalı krizlerinden birini sona erdiren dramatik bir gelişmeyle Spor Tahkim Mahkemesi, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını iptal etti. Böylece şampiyonluk, sahada Fas'ı uzatmalarda 1-0 yenen Senegal'e geri verildi ve aylardır süren hukuki anlaşmazlık sona erdi.

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Spor Tahkim Mahkemesi, dün, salı günü, Afrika Futbol Konfederasyonu Tahkim Kurulu'nun 17 Mart'ta aldığı kararı iptal ettiğini açıkladı. Söz konusu kurul, Senegal Milli Takımı'nı finalden çekilmiş saymış ve Fas'a 3-0 galibiyet vermişti.

Yeni karar uyarınca Senegal, saha içinde ve dışında olağanüstü olaylara sahne olan maçın ardından Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda sahada kazandığı şampiyonluğu geri aldı.

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2025 Afrika Uluslar Kupası finali krizinin ayrıntıları

Kriz, skorun 0-0 olduğu normal sürenin son dakikalarına dayanıyor. Hakem bu sırada Fas lehine penaltı verdi ve bu karar Senegalli oyuncuları ve teknik direktörleri Pape Thiaw'u öfkelendirdi.

Senegal Milli Takımı'ndan bazı oyuncular protesto amacıyla sahayı terk ederek soyunma odasına gitti. Bu nedenle yaklaşık 10 dakika duran maç, Sadio Mané'nin takım arkadaşlarını ve teknik direktörünü geri dönüp mücadeleyi tamamlamaya ikna etmesiyle devam edebildi.

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Oyun yeniden başladığında Fas, şampiyonluğu garantilemek için altın bir fırsat yakaladı. Ancak Brahim Díaz, Panenka vuruşuyla kullandığı penaltıyı kaçırdı ve top rahatlıkla kaleci Édouard Mendy'nin kucağında kaldı.

Uzatmalara giden maçta Pape Gueye, Senegal'in galibiyet golünü kaydederek ülkesine tarihindeki ikinci şampiyonluğu kazandırdı. Milli takımlarının kendi topraklarında kupayı kaldırmasını bekleyen Faslı taraftarlar ise büyük bir şok yaşadı.

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Maçtan iki ay sonra Afrika Futbol Konfederasyonu Tahkim Kurulu, Senegal'i çekilmiş sayan ve Fas'a 3-0 hükmen galibiyet veren bir karar aldı; karar, yönetmeliklerin 84. maddesine dayanıyordu