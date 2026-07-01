Sevinç kontrolden çıktı… Meksika’nın tarihi eleme başarısını kutlarken 3 kişi hayatını kaybetti

Meksika başkentindeki yetkililer, bugün Çarşamba günü, Meksika milli takımının 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Ekvador'u 2-0 mağlup etmesinin ardından düzenlenen kitlesel kutlamalar sırasında 3 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sonuç, ev sahibi takıma son 16 turuna yükselme hakkı kazandırdı.

Meksika milli takımı, 40 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası eleme maçında galibiyet elde etti ve 16'lı turda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki maçın galibini bekleyecek.

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, Meksiko Şehri Hükümeti'ne bağlı Sağlık Sektörü Komuta Merkezi, kurbanların 48 ve 19 yaşlarında iki kadın ile 44 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı; hepsi, kurtarma çabalarına rağmen boğulma sonucu hayatını kaybetti.

Meksiko Şehri Hükümeti Başkanı Clara Progada ise yetkililerin gerekli desteği sağlamak üzere kurbanların aileleriyle iletişime geçtiğini doğruladı ve resmi hesaplarından şu açıklamayı yaptı: “Gerekli her türlü destek ve yardımı sunmak için aileleriyle iletişim halindeyiz.”

Yetkililere göre, ilk olay Juárez semtindeki Hamburgo ve Lancaster caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi; burada iki kişi baygın halde bulundu. Hemen ardından doktorlar, itfaiyeciler, sivil savunma ekipleri, yerel İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve polis güçlerinden oluşan acil durum ekipleri olay yerine intikal etti ve yaralıları hastaneye nakletmeden önce kalp-akciğer canlandırma işlemleri uyguladı.

Her ikisine de tıbbi müdahale yapılmasına ve ileri düzey canlandırma girişimlerinde bulunulmasına rağmen, doktorlar 44 yaşındaki erkek ve 19 yaşındaki kızın ölüm nedeninin boğulma olduğunu teyit ettikten sonra ölümlerini ilan etti; iki kişinin kimlikleri ise yakınları tarafından tespit edildi.

Ayrı bir olayda ise ambulans ekipleri, Cuauhtémoc bölgesindeki Juárez mahallesinde, Berna Caddesi’nde bilinci kapalı halde yatan 48 yaşındaki bir kadını buldu. Kadın, hastaneye nakledilmeden önce canlandırma girişimlerine tabi tutuldu, ancak daha sonra hayatını kaybetti; resmi tıbbi raporda ölüm nedeninin yine boğulma olduğu doğrulandı.

Meksiko Şehri Yönetimi, kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini ileterek, bu zorlu süreçte onlara tam destek vereceğini vurguladı.

Clara Progada şunları söyledi: “Derin bir üzüntüyle, kurbanların ailelerine ve sevdiklerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Herkese, kutlamaları her zaman sorumluluk, dikkat ve empati ruhu içinde gerçekleştirmeleri çağrımızı yineliyoruz.”

Meksiko Büyükşehir Belediyesi’ne göre, Salı akşamı yaklaşık bir milyon kişi, Meksika milli takımının Ekvador’u yenerek Meksika, ABD ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmesini kutlamak için “Bağımsızlık Meleği” anıtı çevresinde toplandı.