Ahli ve eski Mısır Milli Takımı yıldızı Muhammed Ebu Trika, İspanya La Liga'nın yedinci hafta müsabakaları kapsamında bu akşam Real Madrid'in Atletico Madrid'e (2-1) yenilmesinin ardından, takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'ya sert bir mesaj gönderdi.

"beIN Sports" kanalları ağı üzerinden maçı analiz eden Ebu Trika, Madrid derbisinde alınan hakem kararlarını eleştirdi ve Real Madrid'in maçın iki devresi boyunca kuralların eşit şekilde uygulanmamasına maruz kaldığını ileri sürdü.

Ahli ve eski Mısır Milli Takımı yıldızı şunları söyledi: "Normal olan, 12'ye 10 oynayan takımın kazanmasıdır, hakem kimden yanaysa o kazanır. Hakem ilk yarıda kuralı Real Madrid lehine uygulamayı reddetti, ikinci yarıda ise kuralı onların aleyhine uyguladı."

Şöyle devam etti: "Sevimli kalmaya devam edecek misin Mourinho? Patlama anı geldi ve ben seni basın toplantısında izlemek istiyorum. Bir takımın teknik açıdan berbat olması, ona haksızlık yapılabileceği anlamına gelmez. Kırmızı kart doğru ve kurallara uygundu, ama ilk yarıda kural neredeydi? Gerçek şu ki bu, bir dostun yardımıyla alınan bir galibiyet."

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Madrid derbisi, Real Madrid'in ilk yarıda birden fazla pozisyonda kırmızı kart gösterilmemesine itiraz etmesinin ardından geniş çaplı hakem tartışmalarına sahne oldu; bunların en dikkat çekeni Cuti Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı müdahale ile Kang-in Lee'nin Federico Valverde'ye yaptığı müdahaleydi.

Real Madrid kanalı, iki oyuncunun da kırmızı kartı hak ettiğini, bunun da Atletico Madrid'i maçı dokuz kişiyle tamamlamaya zorlayacağını değerlendirdi; ancak durum, Real Madrid savunmacısı Dean Huijsen'in ikinci yarıda video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"ın müdahalesinin ardından kırmızı kart görmesiyle son buldu.

Derbi, hakem kararları etrafında büyük tartışmalara sahne olan bir maçta Atletico Madrid'in (2-1) galibiyetiyle sona erdi; bununla eş zamanlı olarak Ebu Trika, Mourinho'yu ve maçın gidişatını ele alış biçimini eleştirdi.