Kırmızı Şeytanlar'da yeterince forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediğini dile getiren Anthony Martial'in bu isteği Ocak ayında gerçeğe dönüştü.

Teknik direktör Ralf Rangnick'in planlarında kendine bir türlü yer bulamayan Fransız forvet, sezon sonuna kadar kiralık olarak Sevilla forması giyecek.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Barcelona ve Juventus da Martial ile ilgilenmişti. Fakat Fransız yıldız Camp Nou ve Allianz Stadyumu'ndan gelen tekliflere sırt çevirdi ve Ramon Sanchez-Pizjuan'ı seçti.

Ne söyledi?

Diario de Seville'e konuşan Martial, kararını şu sözlerle açıkladı:

"Doğru kararı verdiğime inanıyorum, çünkü burada oynayacağımı biliyordum. Benim için en önemli şey bu."

"Diğer büyük kulüpler beni ikna etmeye çalıştı, ama ben Sevilla'yı seçtim, çünkü Sevilla'nın çok iyi bir kulüp, bir aile olduğunu biliyorum. Kendi adıma doğru kararı verdim."

"Juventus beni transfer etmek istedi. Menajerimle konuşup Sevilla'ya gitmek istediğimi söyledim. Ailem ve benim için en iyi seçenek buydu."

"Barcelona da menajerimle görüştü. Ama söylediğim gibi, menajerime 'önceliğim Sevilla' dedim. Ben söylediğim sözün arkasında dururum, geri adım atmam."

"Sevilla harika futbol oynuyor. Avrupa Ligi'nde yer alıyorlar ve ligde ikinci sıradalar. Benim için burada her şey mükemmel."

Sevilla formasıyla ilk maçına Osasuna karşısında çıkan Martial beklentilerin altında kalan bir performans sergilemiş, Sevilla ise golsüz beraberlikle yetinmişti. Ancak Martial İspanyol futboluna kısa süre içinde adapte olacağından emin.

"Herkesin bir uyum sürecine ihtiyacı var. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takım arkadaşlarımla iletişim kurup oyunun içinde kalmaya çalışıyorum."

👀 Anthony Martial, Sevilla için Barcelona ve Juventus'u reddettiğini açıkladı. pic.twitter.com/HKeE1ZiO4T — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 9, 2022

Bir süredir düşüşte

Manchester United'ın 2015'te Monaco'dan 60 milyon euro'ya transfer ettiği Martial, son iki sezondur büyük bir düşüş yaşıyor.

2019/20 sezonunda Premier Lig'de 35 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 17 gol ve yedi asistle etkileyici bir istatistik ortaya koymuştu.

Ancak son bir buçuk yılda sekiz gol atabilen Martial, bu sezon ise görev yaptığı 12 maçta yalnızca bir kez gol sevinci yaşadı.

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