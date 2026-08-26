Sevilla, 13 Eylül 2026 Pazar günü Sevilla'daki Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da Valencia'yı konuk edecek.

İki takımın Mart 2026'daki bir önceki lig karşılaşmasında Valencia, tam da bu statta deplasmanda rahat bir 2-0 galibiyet elde etti. Taraftarlar, İspanya'nın en üst düzey ligindeki köklü ekiplerden ikisi arasındaki bu tarihi mücadeleyi, geleneksel bir güç testi olarak heyecanla bekliyor.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere Sevilla-Valencia maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Sevilla - Valencia LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Sevilla - Valencia maçı, Sevilla'daki Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak, başlangıç saati ise daha sonra netleşecek.

La Liga - Hafta 5 13 Eyl 2026 - 09:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla - Valencia LaLiga biletleri nasıl alınır?

Sevilla FC ile Valencia CF arasında oynanacak yaklaşan LaLiga karşılaşmasının biletlerini satın almak için şu standart adımları izleyebilirsiniz:

Resmi kulüp internet sitesi: Biletleri almanın en doğrudan ve en güvenilir yolu, maç Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacağı için Sevilla FC'nin resmi internet sitesindeki resmi bilet satış portalını kullanmaktır.

Üyelere öncelikli satış: Biletler genellikle genel satışa çıkmadan önce ilk olarak kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için satışa sunulur. Kulübün açıkladığı resmi satış takvimini takip edin.

İkincil pazar yerleri: Resmi biletlerin tükenmesi ya da belirli bir oturma düzeni arıyor olmanız halinde, ikincil bilet değişim platformlarında ve yeniden satış sitelerinde, yüksek talep gören LaLiga maçları için sık sık bilet listelenir. Bunlara StubHub gibi platformlar da dahildir.

Stat gişesi: Maç gününe yakın dönemde uygunluk durumuna bağlı olarak, biletler bazen Sevilla'daki stat gişelerinden fiziki olarak da satın alınabilir. Ancak popüler maçlarda uygunluk nadiren garanti edilir.

Sevilla - Valencia LaLiga biletleri ne kadar?

Sevilla - Valencia LaLiga karşılaşmasının bilet fiyatları genellikle koltuğun konumuna, kategoriye ve biletleri resmi kulüp kanallarından mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı aldığınıza bağlı olarak değişir.

Başlangıç fiyatları: İkincil pazar yerlerindeki giriş seviyesi biletler, üst kat veya kale arkası tribünler için genellikle yaklaşık 50 € ile 55 € arasından başlar (yaklaşık 63 ABD doları).

Ortalama fiyatlar: Standart yan tribün ve ana tribün bloklarındaki genel satış biletleri, talep ve uygunluğa bağlı olarak çoğu zaman ortalama 260 € ile 270 € civarındadır (yaklaşık 348 ABD doları).

VIP ve ağırlama seçenekleri: Lounge erişimi sunan premium koltuk seçenekleri ve özel ağırlama paketleri çok daha yüksek fiyatlarla satışa çıkar ve ücretler çoğu zaman paketin seviyesine göre daha da artar.

Sevilla - Valencia LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Sevilla - Valencia form durumu

Sevilla, son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı. LaLiga'daki son iki sonucu, Rayo Vallecano'ya karşı sahasında aldığı 2-1'lik galibiyet ve 22 Ağustos'ta Athletic Bilbao deplasmanında elde ettiği 3-1'lik zafer oldu. Bu süreçteki tek yenilgisi ise Bayer Leverkusen'e karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında 2-1'lik skorla geldi. Bu beş maçta Sevilla sekiz gol atıp beş gol yedi ve düzenli olarak gol bulabildiğini gösterdi.

Valencia'nın son beş maçı ise daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Takımın en son resmi sonucu, 22 Ağustos'ta Celta Vigo deplasmanında aldığı ve LaLiga sezon açılış maçı olan 0-0'lık beraberlikti. Ondan önce sezon öncesi dönemde Hercules'e karşı 2-0'lık bir galibiyet aldı, ancak CD Teruel ve Newcastle United'a da kaybetti. Valencia, sezon öncesindeki dört maçta dört gol attı ve dört gol yedi, Celta beraberliğiyle birlikte hanesine bir de gol yemeden tamamlanan maç ekledi.

Sevilla - Valencia: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son maç 21 Mart 2026'da oynandı ve Valencia, LaLiga'da Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da 2-0 kazandı. Bundan önce taraflar, Aralık 2025'te Estadio Mestalla'da 1-1 berabere kaldı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Valencia iki, Sevilla ise bir galibiyet aldı; ayrıca iki beraberlik de kayda geçti. Bu beş maçta toplam 10 gol atıldı.

Sevilla - Valencia puan durumu

Güncel LaLiga puan tablosunda Sevilla ilk sırada yer alırken Valencia 12. basamakta bulunuyor.