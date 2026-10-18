Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia, pazar akşamı Santiago Bernabeu'da İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid'e 4-1 kaybettikleri maçın ardından hakemleri ağır şekilde eleştirdi. Garcia, Real Madrid oyuncusu Arda Güler'in takımının futbolcusu Peque Fernandez'e dirsek atmasına rağmen oyundan atılmamasına itiraz ederek, bu kararın Sevilla'yı sayısal üstünlükle oynama fırsatından mahrum bıraktığını savundu.

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre Luis Garcia, pozisyonda VAR'ın müdahale etmemesine duyduğu öfkeyi dile getirdi. Sevilla'nın resmi sitesinin bu pozisyonla ilgili yayımladığı "Dirsek darbesi ve bitti" başlığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Umarım sadece Sevilla'nın sitesi değil, hepiniz aynı başlığı kullanırsınız. Hakemlik konusuna gelince, on bire on bir oynanan ve rakibin kazanmayı hak ettiği bir maç izlemiş olmamız gerekiyordu, ancak farklı bir maç oynama fırsatından mahrum bırakıldık."

Sözlerine şöyle devam etti: "La Liga'da bazen sayısal üstünlükle, bazen de eksik oynarsınız. Bugün 25. dakikadan itibaren on bire on sayısal üstünlükle oynamamız gerekiyordu. Sesimi bile aldılar benden! On bire on oynama fırsatından mahrum bırakıldık."

Şöyle ekledi: "Bunun dışında maç hakkında başka bir şey söylemek istemiyorum, inanılmaz bir durum. Devre arasında Peque bize darbe aldığını söyledi. Pozisyonu izledim, bu kırmızı karttır, bu kadar basit. İkinci golde de Ruben'e faul vardı, belki kırmızı kart gerektirmez ama kesinlikle fauldür."

Sevilla'nın teknik direktörü, Real Madrid on kişi oynasaydı takımının kazanacağını kesin olarak söylemediğini belirtti, ancak takımının farklı şartlarda mücadele etme fırsatı bulamadığını vurguladı ve şunları söyledi: "Belki yine de kazanamazdık, ama bugün 25. dakikadan itibaren on bire on oynamamız gerekiyordu. Maçın özeti bu. Eşit şartlarda, on bire on bir oynandığında tartışmaya yer yok, Real Madrid kazanmayı hak etti. Fakat bu maçın bize hiç oynatılmayan bir başka versiyonu vardı."

Luis Garcia, tartışmalı bazı pozisyonların televizyon yayınında yeterince gösterilmemesine de değinerek, Ruben'e yapılan müdahalenin yeterince ekrana yansıtılmadığını belirtti ve şöyle konuştu: "Bana Ruben'in karıştığı pozisyonun televizyon ekranlarında gösterilmediği söylendi, ama o pozisyon son derece net. Belki on kişi oynasalar da bizi yenebilirlerdi, daha önce eksik oynarken de bizi yendiler, çünkü çok iyi bir takım. Ama biz bu senaryodan mahrum bırakıldık."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, farklı bir seyir izlemesi gereken bir başka maç, fakat o fırsatı elde edemedik. Sayısal üstünlüğe sahip olmamız gereken bir başka durumdu, ama bu gerçekleşmedi."

VAR'ın Güler'in pozisyonunu neden incelemediği sorusuna Luis Garcia şöyle yanıt verdi: "Bu pozisyon, baskı altında kalmak yerine bize kontrolü verecekti. VAR hakeminin neden müdahale etmediğini bilmiyorum. Belki kazanmayı başarmamız halinde El Clasico öncesinde farkın dokuz puana çıkmasını istemediler."

Real Madrid şu anda La Liga puan tablosunda 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve ikinci sıradaki Atletico Madrid'in bir puan gerisinde bulunuyor. Barcelona ise puan kaybı yaşamadan (27 puan) zirvede yer alıyor. Bu durum, Real Madrid'in farkı azaltma ve Barcelona üzerindeki baskıyı sürdürme ihtiyacı, Barcelona'nın ise farkı 9 puana çıkarıp erkenden liderlikle uzaklaşma isteği nedeniyle El Clasico'nun heyecanını artırıyor.

Sevilla'nın teknik direktörü, maçın ardından soyunma odasındaki atmosferden de söz ederek, oyuncularının pozisyonu gördükten sonra büyük öfke duyduğunu vurguladı; ancak aynı zamanda takımının bazı konularda daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini de kabul etti.

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "İki takım sayısal olarak eşit olduğunda, daha iyi yapmamız gereken şeyler vardı. İkinci yarıda iyi bir performans ortaya koyduk, fakat o pozisyondan sonra takımın bütünlüğü bozuldu. Oyuncular büyük bir öfke içindeydi ve pozisyonu net bir şekilde gördükten sonra rahatsızlıkları daha da arttı. Bu, VAR hakeminin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde net bir müdahalede bulunması gereken bir durum."

Luis Garcia, hakem kararlarına itiraz etmesine rağmen Real Madrid'in gücünü küçümsemeyi reddetti ve önümüzdeki hafta Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'ya da değinerek şunları söyledi: "Bir hata yaptılar, mesele bu kadar. Real Madrid'in kötü oynadığını düşünmüyorum, Atletico da öyle. Diğer takım, yani Barcelona, puanların tamamını topladı, bu gerçekten şaşırtıcı. İki takımın da iyi durumda olduğunu düşünüyorum ve keyifli bir maç olması bekleniyor. Kesinlikle Real Madrid'in olumlu bir sonuç alma şansı var."

Sevilla'nın teknik direktörü, bu tür durumlarda sorumluluğun yalnızca saha içi hakeme ait olmadığını vurgulayarak, VAR teknolojisinin en küçük ayrıntıları tespit etmek için gereken araçlara sahip olduğunu belirtti. Dirsek müdahalesinin ardından hakemle konuşmasına ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi: "Hakemle konuşmanın faydası yok, VAR odasındaki kişiyle konuşmanız gerekir. Bu teknoloji varken, özellikle taraflarından birinin Real Madrid ya da Barcelona olduğu maçlarda çok daha fazla kamera bulunuyor. Dolayısıyla o pozisyonu görmeleri gerekirdi."

Şöyle ekledi: "Bu, yalnızca sahadaki hakemi değil, VAR'ı ilgilendiren bir durum. Son derece net bir pozisyon, çünkü bu bir şiddet eylemi sayılır."

Pozisyonun maçın gidişatına etkisi hakkında Luis Garcia şunları söyledi: "O pozisyondan sonra söyleyecek fazla bir şeyim yok. Son derece güçlü bir hücum hattına sahipler. Biz daha fazla gol atabilirdik, onlar da. Maç çok daha büyük bir farkla da sona erebilirdi. Ama maç farklı bir seyir de izleyebilirdi, bize buna izin verilmedi. On kişi oynasalardı kesinlikle kazanacağımızı söylemiyorum, ancak o tür bir maçı oynama fırsatı bize basitçe verilmedi."

Sevilla'nın teknik direktörü eleştirilerini İspanya La Liga'daki hakem tartışmalarını da kapsayacak şekilde genişletti ve bazı kulüplerin diğerlerinden daha çok şikayet ettiğini savunarak şöyle konuştu: "Bu konuda yorum yapmak gerçekten bana düşmez, benim de kusurlarım var ve sık sık hata yapıyorum. Fakat en çok şikayet edenlerin aslında şikayet etmeye en az hakkı olanlar olduğuna dair güçlü bir izlenimim var."

Şöyle ekledi: "Levante'yi ya da bizim takımı örnek alalım. Bugün belirli bir pozisyonu tartışıyorduk, daha dün Manuel Pellegrini (Real Betis teknik direktörü) başka bir pozisyon hakkında normal bir şekilde konuşuyordu. Gerçekten de en çok şikayet edenlerin, yani o üç kulübü kastediyorum, şikayet etmesi en az gerekenler olduğunu düşünüyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İşler böyle yürüyor. Ben bu işin içinde uzun zamandır varım ve her zaman aynı hikaye tekrarlanıyor. Aralarında fark var mı bilmiyorum, ama geri kalanımız için... vay halimize!"

Teknik açıdan ise Luis Garcia, ikinci yarıda oyuncularının ortaya koyduğu ruhu övdü ve yapılan değişikliklerin takımın daha iyi hareket etmesine ve gol fırsatları üretmesine yardımcı olduğunu vurguladı: "Mücadeleci bir ruh gösterdik, öne çıktık ve iyi gol fırsatları yarattık. Takıma yeni kan katmak istedik ve üç değişiklik de son derece başarılı oldu. Iheanacho devre arasında oyuna girdi, oyuna dahil olan diğer oyuncular da çok iyi bir performans sergiledi."



