Sevilla takım otobüsü yüzlerce öfkeli taraftar tarafından kuşatıldı: Nemanja Gudelj kalabalığa seslendi

Sevilla küme düşme tehlikesiyle mücadele ediyor. Bu durum, çok sayıda taraftar için memnuniyetsizliklerini dile getirmek için yeterli bir sebepti: Taraftarlar, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan takımın oyuncu otobüsünün etrafında toplandılar. Kaptan Nemanja Gudelj, taraftarlarla konuşmak için dışarı çıktı.

Görüntülerde, Ajax, AZ ve NAC Breda'nın eski oyuncusu Gudelj'in kalabalığa seslendiği görülüyor. Defans ve orta saha oyuncusu, sözleriyle taraftarları sakinleştirmeye çalıştı ve bir şeyi netleştirdi: küme düşmeyeceğiz.

"Bu takımın küme düşmesi imkansız," diye söze başlayan Gudelj, "Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız," diyerek sözlerini tamamladı ve taraftarlar da onunla birlikte tezahürat yaptı.

Sevilla yine çok zorlu bir sezon geçiriyor. 2013/14 sezonundan bu yana beş kez Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol kulübü, Alavés'in iki puan gerisinde, hayal kırıklığı yaratan on sekizinci sırada bulunuyor.

Bu iki takımın yanı sıra birçok başka küme düşme adayı da var. Örneğin, on dokuzuncu sıradaki Levante ile on ikinci sıradaki Valencia arasındaki fark sadece altı puan. Dolayısıyla LaLiga'nın alt sıralarında heyecan dorukta.

Pazartesi akşamı Los Nervionenses için bir sonraki kritik maç programda. Real Sociedad kendi sahasına konuk olacak. Basklar, Copa del Rey aracılığıyla Avrupa kupalarına katılma hakkını çoktan garantiledi ve bu nedenle aslında artık hiçbir şey için oynamıyor.

Bu maçın ardından programda dört maç daha var ve Sevilla, Real Madrid, Villarreal ve Celta de Vigo gibi takımlarla karşılaşacak. Dolayısıyla, teknik direktör Luis García'nın takımının küme düşme tehlikesinden kurtulması kesinlikle kolay bir görev olmayacak.

Geçen sezon kulüp, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde kalarak zorlukla ligde kalmayı başardı. Sevilla, 2000/01 sezonunda İspanya'nın ikinci liginde son kez mücadele etmiş, ancak bir yıllık aradan sonra hemen geri dönmüştü.