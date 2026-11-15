Sevilla'nın teknik direktörü Luis Garcia Plaza, İspanya Ligi'nde zirvedeki takımlar ile rakiplerin geri kalanı arasındaki büyük farkı eleştirdi. Garcia Plaza, büyük kulüplerin bariz üstünlüğünün, ilk üç sıradaki takımların yüksek seviyelerini korumaları ve diğer rakipleriyle aralarında büyük bir fark açmaları sayesinde, müsabakayı heyecanının bir kısmından yoksun bıraktığını değerlendirdi. Ayrıca Sevilla'nın bu sezonki hedeflerinden ve Avrupa kupalarına dönme ihtimalinden de bahsetti.

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Sevilla'nın teknik direktörü, İspanya Ligi şampiyonluğu yarışının büyük ölçüde sınırlı sayıda kulüple sınırlı kaldığını düşünüyor; özellikle üst sıralardaki takımlar ile tablonun geri kalanı arasındaki sonuç ve puan farklarının büyüklüğünün sürmesiyle birlikte, bunun yarışmadaki rekabetin şiddetini azalttığını belirtiyor.

García Plaza, "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "İlk üç takımın (Real Madrid, Barcelona ve Atlético) seviyesini nasıl koruduğunu görüyorum. Birkaç gün önce tahminler yaptım ve bu gidişle 90 puana yaklaşacak gibi görünüyorlar. Arada çok büyük bir fark var. İki takımın (Real Madrid ve Barcelona) mutlak bir üstünlüğe sahip olduğu bir ligi yönetiyorlar. Atlético Madrid biraz geride, ama dördüncü sıradaki takımdan çok daha üstün."

Sevilla'nın teknik direktörü şunları ekledi: "Onları Real Betis, Villarreal, Athletic Bilbao ve Real Sociedad takip ediyor. Takımların geri kalanı ise daha düşük seviyede; İspanya Ligi'ni sıkıcı hale getiriyorlar." Bu sözleriyle, büyük imkânlara sahip kulüpler ile diğer rakipler arasında gördüğü uçuruma işaret etti.

Rekabetin doğasına yönelik eleştirilerine rağmen García Plaza, Sevilla'nın sezonu üst sıralarda tamamlamak için çalışmaya devam etmesinin gerekliliğinin altını çizdi. Önümüzdeki dönemde seviyeleri birbirine yakın takımlar arasında güçlü bir mücadele yaşanacağını vurgulayarak, takımının sonuçlarını korumayı başarması halinde daha büyük hedeflere ulaşma fırsatının bulunduğunu ifade etti.

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Şöyle konuştu: "Orada rekabet amansız olacak. Avrupa kupalarına katılmayı umuyoruz; bu, iyi performansın bir meyvesidir. Üç kupada birden mücadele etmek çok zor, çünkü geniş bir kadroya ihtiyaç duyuyorsunuz ve fazla antrenman yapamıyorsunuz. Ama bu, harika bir sezon geçirdiğimiz anlamına gelecek."

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Sevilla'nın teknik direktörü, sezon başlamadan önce takımı çevreleyen beklentilere de değinerek, kulübün yaz boyunca kadrosunu oluşturmakta güçlük yaşadığını, buna rağmen olumlu sonuçlar almayı başardığını belirtti. Bunun da önümüzdeki dönemde ilerlemeye devam etme kabiliyeti konusunda kendisine bir ölçüde güven verdiğini söyledi.

Şöyle açıkladı: "Takım ciddi bir oyuncu eksikliği yaşıyordu, ama harika sonuçlar aldık ve şu ana kadar doğru yolda ilerliyoruz, mütevazılığımızı koruyoruz. Tartışmasız bir şekilde İspanya'nın en büyük kulüplerinden biriyiz, ancak takım henüz istenilen seviyeye ulaşmadı ve bunu başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

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Sevilla'nın teknik direktörü, geçen sezon küme düşme mücadelesinde zorlandıktan sonra 40 puanı aşan bir farkla Birinci Lig'de kalmayı güvence altına almasının ardından, bu sezonunun geçen sezondan daha istikrarlı geçmesini umuyor. García Plaza, tablodaki sıralamalar için verilen mücadelenin şeklinin, maçlar devam ettikçe hâlâ değişebileceğini düşünüyor.

Bu bağlamda, La Liga puan tablosunun son sırasındaki Málaga'nın (5 puan) şu an için diğer rakiplerden biraz uzaklaşan tek takım gibi göründüğüne dikkat çekti. Ancak bunun kesinleşmiş bir durum olarak değerlendirilmesine karşı uyarıda bulundu ve takımın, durumunu düzeltebilecek bir teknik direktöre ve oyunculara sahip olduğunu vurguladı. Diğer kulüplerin seviyelerinin birbirine yakınlığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Tek bir maç kazanmak, sıralamada çok ilerlemek için yeterli."