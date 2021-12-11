Sevilla'nın efsane golcüsü Luis Fabiano 41 yaşında futbol hayatını noktaladı
Uğur Aktan
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Brezilya futbolunun bir döneminde önemli bir yer tutan golcü oyuncu Luis Fabiano 41 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Kariyerinin son dört yılında sakatlıklarla mücadele eden Fabiano, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dönmek için çok büyük bir mücadele verse de başaramadığını söyledi.
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