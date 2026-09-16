Bir basın raporu, bugün çarşamba akşamı İspanya La Liga'da oynanan Barcelona ile Racing Santander maçının ilk yarısının ardından Barcelona kalecisi Joan Garcia'nın değiştirilmesinin sırrını ortaya çıkardı.

Barcelona, "Spotify Camp Nou" stadında oynanan maçta konuğu Racing Santander'i 7-2'lik farklı bir skorla ezip geçti.

"AS" gazetesi, tuhaf bir pozisyonun Joan Garcia'yı maçtan çıkmaya zorladığını belirtti. İlk yarının son anlarında, sahadan çıkan bir topu geri almaya çalışırken Katalan file bekçisi ıslak suni çim üzerinde kaydı; bu da anormal bir harekete ve bileğinde hafif bir burkulmaya yol açtı.

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Daha fazla sorun yaşamamak için teknik direktör Hansi Flick, onu yedek kulübesinde tutmaya ve Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'yi oyuna sürmeye karar verdi.

Yedek kaleci, Barcelona'ya yağan şiddetli yağmur altında iki devre arasında ısınmak için sıkı çalışmak zorunda kaldı.

Başlangıçta tüm belirtiler, bunun basit bir durum olduğuna ve Joan Garcia'nın önümüzdeki cumartesi Sanchez Pizjuan stadında oynanacak Sevilla maçında yer almasına engel olmayacağına işaret ediyor.

Ancak resmi teyit önümüzdeki saatlerde gelecek; zira Garcia yeni tetkiklerden geçecek.