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imago-sport-1083399736.jpgZUMA Press Wire
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Sevilla maçında forma giyemeyecek mi? İşte Barcelona'nın altı gollü gecesinde Joan Garcia'nın oyundan alınmasının sırrı

Barcelona - Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
La Liga
J. Garcia
Sevilla - Barcelona
Sevilla
İspanya

Barcelona, konuk ettiği Racing'i altı golle ezdi geçti

Bir basın raporu, bugün çarşamba akşamı İspanya La Liga'da oynanan Barcelona ile Racing Santander maçının ilk yarısının ardından Barcelona kalecisi Joan Garcia'nın değiştirilmesinin sırrını ortaya çıkardı.

Barcelona, "Spotify Camp Nou" stadında oynanan maçta konuğu Racing Santander'i 7-2'lik farklı bir skorla ezip geçti.

"AS" gazetesi, tuhaf bir pozisyonun Joan Garcia'yı maçtan çıkmaya zorladığını belirtti. İlk yarının son anlarında, sahadan çıkan bir topu geri almaya çalışırken Katalan file bekçisi ıslak suni çim üzerinde kaydı; bu da anormal bir harekete ve bileğinde hafif bir burkulmaya yol açtı.

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Daha fazla sorun yaşamamak için teknik direktör Hansi Flick, onu yedek kulübesinde tutmaya ve Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'yi oyuna sürmeye karar verdi.

 Yedek kaleci, Barcelona'ya yağan şiddetli yağmur altında iki devre arasında ısınmak için sıkı çalışmak zorunda kaldı.

Başlangıçta tüm belirtiler, bunun basit bir durum olduğuna ve Joan Garcia'nın önümüzdeki cumartesi Sanchez Pizjuan stadında oynanacak Sevilla maçında yer almasına engel olmayacağına işaret ediyor.

Ancak resmi teyit önümüzdeki saatlerde gelecek; zira Garcia yeni tetkiklerden geçecek.

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