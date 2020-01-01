Sevilla - Inter maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi kupası, Sevilla ile Inter arasında oynanacak final maçıyla sahibini buluyor.

Finalde İspanya'nın ve İtalya'nın takımları, yarın TSİ 22.00'de 'nın Köln kentinde bulunan Köln Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.

Karşılaşma beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

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UEFA Avrupa Ligi kupasını 5 kez kaldıran Sevilla, turnuvayı en fazla kazanan takım oldu.

Oynadığı bütün Avrupa ligi finallerinden galip ayrılma başarısı gösteren İspanyol ekip, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nu Apoel, Karabağ ve Dudelange'in önünde lider tamamlayan Sevilla, son 32 turunda Cluj, son 16 turunda , çeyrek finalde Wolverhampton ve yarı finalde 'ı eledi.

Inter dördüncü kupanın peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez finale çıkan Inter'in 3 kupası bulunuyor. 1991, 1994 ve 1998 yıllarında şampiyonluğa ulaşan İtalyan ekip, 1997'de kupayı 04'e kaptırmıştı.

Inter'in yanı sıra , ve 'de kazandıkları 3 kupayla Sevilla'nın ardında 2. sırada yer alıyor. İtalyan ekip, Sevilla'yı mağlup etmesi halinde 4 kupayla diğer rakiplerini de geride bırakmış olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda ve 'un ardından grubu 3. sırada tamamlayıp yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Milano ekibi, son 32 turunda Ludogorets, son 16 turunda , çeyrek finalde ve yarı finalde Shakhtar Donetsk'i eleyip finale ulaştı.

Sevilla ve Inter, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

Maç Sevilla - Inter Tarih 21 Ağustos Cuma Saat 22:00

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Muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Sevilla'da hafif sakatlığı bulunan Lucas Ocampos'un mücadelede forma giyip giymeyeceğine İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui karar verecek.

Inter'de ise sakatlıkları bulunan Matias Vecino ve Alexis Sanchez'in oynaması beklenmiyor.

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Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, En-Nesyri, Suso

Inter: Handanovic, Godin, Bastoni, De Vri, D'Ambrosio, Gagliardini, Barella, Brozovic, Young, Martinez, Lukaku

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri