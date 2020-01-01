Sevilla - Inter maçının muhtemel 11'leri
Finalde İspanya'nın Sevilla ve İtalya'nın Inter takımları, yarın TSİ 22.00'de Almanya'nın Köln kentinde bulunan Köln Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.
Karşılaşma beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla
UEFA Avrupa Ligi kupasını 5 kez kaldıran Sevilla, turnuvayı en fazla kazanan takım oldu.
Oynadığı bütün Avrupa ligi finallerinden galip ayrılma başarısı gösteren İspanyol ekip, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nu Apoel, Karabağ ve Dudelange'in önünde lider tamamlayan Sevilla, son 32 turunda Cluj, son 16 turunda Roma, çeyrek finalde Wolverhampton ve yarı finalde Manchester United'ı eledi.
Inter dördüncü kupanın peşinde
UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez finale çıkan Inter'in 3 kupası bulunuyor. 1991, 1994 ve 1998 yıllarında şampiyonluğa ulaşan İtalyan ekip, 1997'de kupayı Schalke 04'e kaptırmıştı.
Inter'in yanı sıra Liverpool, Juventus ve Atletico Madrid'de kazandıkları 3 kupayla Sevilla'nın ardında 2. sırada yer alıyor. İtalyan ekip, Sevilla'yı mağlup etmesi halinde 4 kupayla diğer rakiplerini de geride bırakmış olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Barcelona ve Borussia Dortmund'un ardından grubu 3. sırada tamamlayıp yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Milano ekibi, son 32 turunda Ludogorets, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen ve yarı finalde Shakhtar Donetsk'i eleyip finale ulaştı.
Sevilla ve Inter, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.
|Maç
|Sevilla - Inter
|Tarih
|21 Ağustos Cuma
|Saat
|22:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports Haber (Şifresiz), beIN Sports 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Sevilla'da hafif sakatlığı bulunan Lucas Ocampos'un mücadelede forma giyip giymeyeceğine İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui karar verecek.
Inter'de ise sakatlıkları bulunan Matias Vecino ve Alexis Sanchez'in oynaması beklenmiyor.
Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, En-Nesyri, Suso
Inter: Handanovic, Godin, Bastoni, De Vri, D'Ambrosio, Gagliardini, Barella, Brozovic, Young, Martinez, Lukaku
Maç Öncesi OPTA İstatistikleri
- Sevilla ile Inter, Avrupa kupalarında ilk kez rakip oluyor. Avrupa Ligi tarihinde oynanan 11 finalin altısında taraflar ilk kez karşılaşırken; bunun son yaşandığı 2015/16'da Sevilla kupaya uzanmıştı (3-1 vs Liverpool).
- UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde en fazla finale yükeselen (6) ve şampiyon olan (5) takım Sevilla.
- Avrupa kupalarında 10. kez finale yükselen Inter, bunu 2010'dan (Şampiyonlar Ligi) bu yana ilk kez başarırken; aynı zamanda bu turnuvalarda 10 finale ulaşan üçüncü İtalyan takımı konumunda (14'er; Juventus & Milan).
- Sevilla, Avrupa kupalarında oynadığı beş finalde de turnuvayı şampiyon tamamlamayı başardı. Turnuvalar tarihinde daha uzun bir seri yakalayabilen sadece iki takım var: Liverpool & Real Madrid (6).
- Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı beş maçı da kazanan Inter, Avrupa kupalarında altı maçlık bir seriyi sadece Aralık 2009-Nisan 2010 arasında yakalayabilmişti.
- UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde oynadığı tek maçlı sekiz eleme turu karşılaşmasında da mağlup olmayan Sevilla (6G 2B), son beş maçtan galip ayrıldı.
- Antonio Conte ve Julen Lopetegui, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez bir Avrupa kupası finaline çıkacak. İki çalıştırıcı da Avrupa Ligi tarihinde en az 10 maçta görev alıp %70'in üzerinde galibiyet yüzdesi yakalayabilen altı teknik direktör arasında yer alıyor: %77; Antonio Conte (13 maç, 10G) & %73; Julen Lopetegui (11 maç, 8G).
- Son 20 resmi maçını kaybetmeyen Sevilla, kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor (11G 9B). Bu sezon La Liga'da yer alan takımlar arasında sadece Real Madrid daha uzun bir seri yakalayabildi (21 maç).
- Inter formasıyla çıktığı son yedi Avrupa kupası maçında da gol atan Romelu Lukaku, bu karşılaşmalarda 12 golde pay sahibi oldu (8 gol & 4 asist). Bu sezon 33 resmi maç golüne ulaşan Belçikalı forvet, 2010/11'den (37; Samuel Eto'o) bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan Inter oyuncusu oldu.
- Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'dan (11) daha fazla oyuncusu gol atan tek takım Manchester United (12).