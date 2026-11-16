Eski Real Madrid yıldızı Galli Gareth Bale, adının Endülüs kulübünü satın almayı amaçlayan bir yatırım projesiyle ilişkilendirilmesinin ardından, İspanyol Sevilla kulübünü devralmakla ilgilenenler arasına girdi. Bu gelişme, son dönemde çeşitli hareketliliklere sahne olan mülkiyet dosyasında yeni bir aşamayı temsil ediyor.

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“El Confidencial” gazetesi, Bale'nin Sevilla'yı satın almakla ilgilenen bir yatırım fonuna danışmanlık yaptığını ve eski Real Madrid savunmacısı Sergio Ramos'un öncülük ettiği girişimlerin başarısızlığa uğramasının ardından kulübü devralma çabalarıyla ilişkilendirilen en yeni isim haline geldiğini aktardı.

Bale, anlaşmada doğrudan bir yatırımcı olarak yer almıyor; projeyle, Endülüslü kulübün mülkiyetine girme olasılığını değerlendiren yatırım fonuna danışmanlık sağlayarak bağlantılı.

Sevilla'yı satın almak için 3 taraf yarışıyor

Sevilla'yı devralma ilgisi Gareth Bale ile ilişkili grupla sınırlı değil; zira ilgilenenler listesinde, Suudi kardeşler Mansur Seyyid ve Haydar Seyyid'e ait olan ve daha önce devralma olasılığı konusunda kulüp yetkilileriyle temas kurmuş olan “HD Ventures” şirketi de yer alıyor.

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Ayrıca “Üçüncü Yol” olarak bilinen, yerel iş insanları Federico Quintero ve Antonio Labí'nin öncülük ettiği bir proje de öne çıkıyor; şimdiye kadar yalnızca bu ittifaktan resmi bir teklif sunulduğu açıklandı.

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Bu hamleler, Sevilla'nın son yıllarda mali krizinin derinleşmesinin ardından yeni yatırımcılar çekmeye çalıştığı bir dönemde geliyor; kulübün altı yıl boyunca biriken borçları yaklaşık 250 milyon avro olarak tahmin ediliyor.

2025-2026 sezonunda kaydedilen ve 27,4 milyon avroya ulaşan mali zarar, kulüp yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı; böylece yeni yatırımcı arayışı, önümüzdeki dönemin önemli dosyalarından biri haline geldi.