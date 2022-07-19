Sevilla, Chelsea'nin Kounde için yaptığı 55 milyon euro'luk teklifi reddetti

Maviler, Kounde ile ilgilenen tek kulüp değil. Barcelona da oyuncuyla ilgileniyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre, Chelsea'nin Jules Kounde için 55 milyon € transfer teklifi reddedildi. Sevilla, Kounde için 65 milyon € bekliyor. İstedikleri fiyatın altına düşen herhangi bir teklifi kabul etmeyecekler.

Endülüs ekibinin elini güçlendiren ise oyuncuya Chelsea'den başka Premier Lig kulüplerinin de ilgisinin bulunması.

Fransız milli oyuncunu adı bir süredir transfer dedikodularına karışmış durumda.

Chelsea, oyuncuya olan ilgisini uzun süredir belli etti ve İspanyol ekibine ilk teklifini yaptı.

Sevilla, açılış teklifini reddetse de Chelsea, Kounde'yi transfer edebileceğine inanıyor.

Barcelona Jules Kounde ile ilgileniyor mu?

Maviler, Kounde ile ilgilenen tek kulüp değil. Barcelona da oyuncuyla ilgileniyor.

Joan Laporta, Raphinha ve Robert Lewandowski'nin gelişinin ardından artık transferde savunmaya yöneleceklerini itiraf etti.

Chelsea ile Cesar Azpilicueta için ilgili görüşmeler devam ediyor. Andreas Christensen, sözleşmesinin sona ermesinin ardından zaten serbest oyuncu olarak alındı.

Sevilla, Barça'nın İngiltere'den teklif edilen şartlara uyabileceğine inanmıyor.

Chelsea'nin en büyük hedefi ise Koulibaly'nin yanına Kounde'yi koymak.

PSG, Jules Kounde için yarışa katılabilir mi?

Paris Saint-Germain'in Kounde için yarışa katılmaya ve onu anavatanına geri götürmeye çalışabileceğine dair söylentiler var.

Inter de Skriniar'ın satılması halinde Kounde için bir teklif yapabilir.

Şimdilik Kounde kariyeri için sabırlı olmak zorunda.

Sevilla ile sezon öncesi hazırlıklarının bir parçası olarak Kore'ye seyahat etmedi. Sakatlığı bulunuyor.

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