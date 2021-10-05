Sevilla, Altınordu'nun genç yeteneği Burak İnce'nin peşinde!

İspanyol takımı Sevilla, Altınordu forması giyen 17 yaşındaki genç futbolcu Burak İnce'yi transfer etmek istiyor.

Uzun yıllardır dünya futboluna birçok yetenek kazandıran Sevilla, gelişime açık ve iyi oyuncuları kadrosuna katmayı başarıyor. İspanyol ekibi, özellikle son yıllarda genç futbolcuları yakından takip ediyor. Böylece, gelecek vaat eden futbolcuları bünyesine katan ispanyol takımı, hem Sevilla kentine hem de İspanya Ligi'ne büyük bir fayda getiriyor.

Sevilla, Burak inceyi istiyor

Altınordu Forması giyen Burak İnce'nin, İspanya'nın güçlü takımlarından Sevilla'nın radarına girdiği belirtiliyor. Alman'yanın Kicker Dergisi'nin yaptığı habere göre Bayer Leverkusen ve Arminia Bielefeld'in de ilgi gösterdiği genç oyuncunun, Sevilla ile anlaşması daha muhtemel görünüyor. Antonio Fernandez'in geri dönüşüyle birlikte Sevilla, genç orta saha oyuncusu Burak İnce'nin gelişimini yakından izliyor.

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Avrupa'da oynayan futbolcuların yetiştiği kulüp olan Altınordu Futbol Takımı'nın formasını giyen Burak İnce, 17 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çekmiş durumda.

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyen 17 yaşındaki Burak İnce'nin, yeteneği ve potansiyeli Avrupa kulüpleri tarafından takdir ediliyor. Genç yeteneğin, şu andaki piyasa değeri 1.6 Milyon Euro olarak göze çarpıyor.

Burak İnce kimdir?

Futbola; Manisaspor altyapısında başlayan Burak İnce, daha sonra bir diğer İzmir ekibi olan Altınordu'nun yolunu tuttu. Türkiye 1. Ligi'nde mücadele eden Altınordu Futbol Takımı'yla müsabakalara çıkan İnce, yeteneğiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 17 yaşında olmasına rağmen Altınordu takımının 7 kez formasını giyen genç futbolcu, takımına 1 asist katkısında bulundu.

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