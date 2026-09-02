Sevilla 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, La Liga haberleri ve daha fazlası

Sevilla, İspanya ligi şampiyonluğunu yalnızca bir kez, 1946'da kazanmış olsa da, 2020-2022 arasında elde ettiği üç dördüncülük ve Avrupa sahnesindeki kahramanlıkları sayesinde son dönemde itibarını büyüttü.

Artık 35.000'den fazla taraftar düzenli olarak Ramón Sánchez-Pizjuán'a giderek Sevilla'yı izliyor ve siz de bugün yaklaşan maçlar için bilet rezervasyonu yaparak bu coşkulu kalabalığa katılabilirsiniz.

Sevilla, geçen sezonun en çok gol atan oyuncularından bazılarının hizmetini kaybetmiş olabilir (Akor Adams, Djibril Sow ve Alexis Sánchez), ancak Jon Guridi, Robbie Ure ve Lucas Stassin gibi yaz transferleri/kiralıkları bu sezon lige hızlı bir giriş yaparsa bunu telafi etmeyi umacak.

Önümüzdeki aylarda İspanya futbol sahnesi hareketli olacak ve siz de yerinizi ayırtarak bu heyecana canlı tanıklık edebilirsiniz. GOAL, Sevilla biletleri, fiyatları, nasıl alınacağı ve çok daha fazlasına dair tüm ayrıntıları sizin için derledi.

Yaklaşan Sevilla maçları

Tarih ve Saat (yerel) Maç Konum Biletler Paz, 6 Eyl (21.00) Espanyol - Sevilla RCDE Stadium (Barcelona) Biletler Cum, 11 Eyl (21.00) Sevilla - Valencia Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Biletler Çar, 16 Eyl (19.00) Deportivo de A Coruña - Sevilla Riazor Stadium (A Coruña) Biletler Cmt, 19 Eyl (21.00) Sevilla - Barcelona Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Biletler Paz, 11 Eki (21.00) Levante - Sevilla Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) Biletler Paz, 18 Eki (21.00) Real Madrid - Sevilla Santiago Bernabéu (Madrid) Biletler Paz, 25 Eki (20.00) Sevilla - Osasuna Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Biletler Paz, 1 Kas (20.00) Getafe - Sevilla Estadio Coliseum (Getafe) Biletler Paz, 8 Kas (20.00) Sevilla - Alavés Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Biletler Paz, 22 Kas (20.00) Sevilla - Real Betis Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Biletler Paz, 29 Kas (20.00) Real Sociedad - Sevilla Anoeta Stadium (San Sebastián) Biletler

Sevilla biletleri nasıl alınır?

Resmî Sevilla maç biletlerini kulübün birincil biletleme sistemi üzerinden internetten satın alabilirsiniz. Biletler genellikle, La Liga maçın kesin tarihini ve yayın saatini resmen onayladıktan sonra, maç gününden yaklaşık 7-10 gün önce satışa çıkar.

2026/27 sezonunda biletlerin tamamı dijitaldir ve e-postanıza ya da kulüp uygulamasına okutulabilir bir QR kod olarak gönderilir.

Sevilla biletleri kademeli bir formatta satışa sunar:

Aşama 1: Kulüp Üyesi önceliği: Abonados (kombine sahipleri) ve Socios (üyeler, kombinesi olmayan Socio Rojo üyeleri dahil) ek koltuk satın almak veya serbest bırakılan kontenjanlardan yararlanmak için öncelikli bir zaman dilimine sahip olur.

Aşama 2: Genel satış: Üye satış pencerelerinin ardından kapasite kalırsa, biletler maçtan yaklaşık 5-7 gün önce genel satışa çıkar.

Buna ek olarak taraftarlar, Sevilla maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Sevilla biletleri ne kadar?

Sevilla'nın Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı'ndaki standart La Liga maçları için resmî biletler, temel genel girişte genellikle 30-90 € aralığında olurken, rakibe bağlı olarak premium ana tribün koltuklarında fiyatlar 150-250 € ve üzerine çıkabiliyor.

Sevilla, maç fiyatlarını rakip takımın kategorisine göre belirler:

Kategori A : Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid ve Avrupa/derbi maçları gibi yüksek profilli karşılaşmalar. Fiyatlar belirgin şekilde yükselir veya kulüp üyeliği önceliği gerekir.

Kategori B : Orta sıra La Liga rakipleri. Standart fiyatlandırma uygulanır.

Kategori C : Daha düşük profilli ya da hafta içi maçlar, genel taraftarlar için en ucuz giriş noktasını sunar.

Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı'nın düzeni, farklı katmanlara ve işlevsel bölgelere ayrılır:

Gol Norte / Gol Sur (Kale arkaları - Kategori 2 / kısa kenarlar) : Daha düşük maliyetli koltuklar, standart maçlarda genellikle 30-60 € arasındadır. Ateşli ultra/taraftar grubunun (Biris Norte) Kuzey Tribünü'nün bir bölümünü kapladığını unutmayın.

Fondo / Lateral (Üst katlar - uzun kenarlar) : Sahayı taktik açıdan daha geniş görme imkânı sunan orta fiyatlı koltuklar, genel olarak 50-90 € aralığındadır.

Preferencia (Ana tribün - alt/merkez katlar) : Ana tarafta en iyi koruma ve görüşü sunan premium koltuklar, yüksek talep gören maçlarda 90 € ile 250 €+ arasında değişir.

VIP ve Hospitality Paketleri : 150-500 €+ aralığındadır; dolgulu yönetici koltukları, lounge erişimi ve ikram sunar.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı hakkında bilmeniz gereken her şey

Sevgiyle 'La Bombonera de Nervión' lakabıyla anılan Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı, Sevilla'nın efsanevi evidir ve Avrupa'nın en ürkütücü ve tutkulu futbol kalelerinden biri olarak öne çıkar.

Sevilla'nın hareketli Nervión mahallesinde bulunan stat, şu anda 42.714 seyirci kapasitesine sahip olsa da, 55.000 kişilik son teknoloji bir tesise dönüştürülmesi planlanıyor.

Bir kulüp stadı olmasına rağmen Sánchez-Pizjuán, uluslararası futbol tarihinin en unutulmaz ve en dramatik maçlarından bazılarına ev sahipliği yaptı:

Dünya Kupası gerilimi : Stat, Batı Almanya ile Fransa arasındaki efsanevi 1982 Dünya Kupası yarı finaline ev sahipliği yaptı. Nefes kesen 3-3'lük eşitlikle biten mücadele, turnuva tarihinde penaltı atışlarıyla belirlenen ilk maç oldu.

Avrupa Kupası finali : Büyük bir sürprize sahne olan maçta Rumen sürpriz ekip Steaua București, 0-0'lık çıkmazın ardından Barcelona'yı penaltılarla yenerek 1986 Avrupa Kupası'nı kazandı.

Avrupa Ligi finali : Ünlü Endülüs stadının 2022 finaline ev sahipliği yaptığı gecede de kazananı penaltılar belirledi ve Eintracht Frankfurt, Rangers'ı mağlup etti.

Milli takım için nihai uğur: İspanya Milli Takımı, Sánchez-Pizjuán'ı aşılamaz bir kale olarak görüyor. Milli takım burada oynadığı 25 maçın hiçbirini kaybetmedi; 20 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Sevilla'nın rekorları ve istatistikleri listesi

Seville merkezli Sevilla FC, La Liga'da 70'ten fazla sezon geçirdi ve Endülüs bölgesinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

Başarılar ve öne çıkan kupalar

La Liga (Primera División): 1 şampiyonluk (1946)

Copa del Rey: 5 şampiyonluk (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)

UEFA Kupası / Avrupa Ligi: 7 şampiyonluk (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)

En fazla gol atanlar: Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

Unai Emery üçlemesi (2014-2016)

Benfica, Dnipro ve Liverpool'u yenerek art arda üç UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan ilk ve tek takım oldu.



