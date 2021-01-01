Sevilla 2-3 Borussia Dortmund: Haaland Dortmund'u sırtlıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Borussia Dortmund rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Lucien Favre ile yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna dek yola Slaven Bilic'in Beşiktaş'taki yardımcılarından Edin Terzic ile devam etme kararı alan Dortmund, karşılaşmanın yedinci dakikasında eski Galatasaraylı Fernando'nun pasını iyi değerlendiren Suso'nun attığı golle 1-0 geriye düştü.

19'da Mahmoud Dahoud ile eşitliği yakalayan Alman ekibinde bu dakikadan sonraysa sahne alan isim Erling Haaland oldu.

Karşılaşmanın 27 ve 43'üncü dakikalarında attığı gollerle Dortmund'a önemli bir avantaj getiren Norveçli yıldız 13'üncü Şampiyonlar Ligi maçında 18 gole ulaşmayı da başardı.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen golse 84'te geldi. Oyuna 60'da Sevilla'nın ilk golünü atan Suso'nun yerine giren Luuk de Jong 84'te yaptığı gol vuruşuyla rövanş öncesinde takımının tur umutlarını yeşertti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 9 Mart 2021'de Signal Iduna Park'ta oynanacak. Bu karşılaşmada alınacak her türlü beraberlik ya da 1-0 veya 2-1'lik yenilgiler Dortmund'un adını çeyrek finale yazdırmasını sağlayacak.