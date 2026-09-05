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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

"Sevgi ve iltifat": Neuer, Schalke taraftarlarının küfürleriyle dalga geçti

Schalke 04 - Bayern Münih
Schalke 04
Bayern Münih
Bundesliga
Bayern Münih - Bodoe/Glimt
Bodoe/Glimt
Şampiyonlar Ligi
M. Neuer
Almanya
Norveç

Tecrübeli file bekçisi, Karius'u övdü

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, bugün oynanan ve iki takımın golsüz berabere kaldığı, Almanya Ligi'nin ikinci haftasındaki karşılaşma vesilesiyle Schalke sahasına dönüşü hakkında konuştu; ayrıca eski takımının taraftarlarından maruz kaldığı hakaretlere alaycı bir şekilde yanıt verdi.

Neuer'e, ıslıklar ve içinde "orospu çocuğu" ifadesinin de yer aldığı aşağılayıcı tezahüratlar yerine Schalke taraftarlarından daha fazla takdir ve alkış görmeyi isteyip istemediği sorulduğunda, Alman kaleci şu yanıtı verdi: "Bunlar birer iltifat. Bu bir sevgi, ben öyle diyorum."

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Neuer, Gelsenkirchen'e dönüşü hakkında ise şunları söyledi: "Dönmek güzeldi. Burada 20 yıl geçirdim ve her şeyi burada öğrendim. Ailem burada yaşıyor. Bunun gerçekten tadını çıkardım."

Neuer, Bayern'in maçtaki performansı hakkında konuşarak şunları söyledi: "En iyi konumlanmada ya da en iyi hızda olmadığımız 15 dakikamız oldu, ancak bence maça biz hâkim olduk ve tüm istatistikler bunu doğruluyor. Etkili değildik ve büyük fırsatlarımızı değerlendiremedik."

Şunları ekledi: "Loris (Karius) maçın adamı ödülünü hak etti, çok büyük üç fırsata engel oldu."

Bayern kalecisi, Bundesliga'nın ilk iki haftasının ardından takımının durumuna da değinerek şöyle konuştu: "İki maçtan sonra puan durumuna bakmaya gerçekten gerek yok. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde bir maçımız var (Norveç ekibi Bodö/Glimt'e karşı) ve kazanmak ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ardından Elversberg'de zorlu bir deplasman maçımız var. Her maçı ayrı ayrı ele alıyoruz."

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