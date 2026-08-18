FIFA'nın eski operasyonlar sorumlusu ve Uluslararası Futbol Federasyonu'nun en önde gelen yöneticilerinden biri olan Kevin Lamour, kurumdaki defterini pek çok duygusal ifade içeren bir veda mesajıyla kapatmayı tercih etti; ancak bu mesaj, son dönemde kendisiyle anlaşmazlıklar yaşayan ve sonunda görevinden alınmasıyla noktalanan federasyon başkanı Gianni Infantino'ya dair herhangi bir imadan tamamen yoksundu.

"RMC Sport" ağı, Infantino'nun bazı yönelimlerine karşı çıkarak sahnenin ön planına çıkan Lamour'un, işine son verildiğinin resmen bildirilmesinin ardından FIFA'daki tüm çalışanlara gönderdiği mesajın metnine ulaştı.

Lamour, Infantino'nun planlarını reddettiğini açıklamasının ardından görevinden alınmıştı. Geçen ay, tartışmalı "FIFA Forward" projesini "tek bir kişinin projesi" olarak nitelendirmişti.

Lamour mesajına şu sözlerle başladı: "Maalesef bugün FIFA'daki son günümdü." Ardından Uluslararası Futbol Federasyonu genel sekreteri ve kurumun ikinci adamı olan Mattias Grafström'e teşekkür etti.

Şöyle dedi: "Mattias'a bana duyduğu güven için teşekkür etmek istiyorum. Görevi kolay değil ve FIFA'nın çıkarlarını korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Mattias, seni bazen zor durumlarda bıraktığım için özür dilerim, ancak beni her zaman anladığın, hakkımda asla yargıda bulunmadığın ve sonuna kadar bana destek olduğun için teşekkür ederim."

Minnet dolu sözler ve tavrını özetleyen bir mesaj

Lamour, Uluslararası Futbol Federasyonu'ndaki bir dizi meslektaşına ve operasyonlardan sorumlu kişilere teşekkür etmeye özen gösterdi. Ayrıca FIFA'nın futbol geliştirme danışmanı Fransız Arsene Wenger'i "bir ilham kaynağı" olarak nitelendirerek özel bir övgüye layık gördü.

Mesajında şunları ekledi: "Siz futbolu soluyor ve durmaksızın onun için yaşıyorsunuz, bu son derece ferahlatıcı bir şey."

Eski Fransız yönetici şöyle devam etti: "Son iki yıl boyunca bana her gün öğrenme, gelişme ve daha iyi olma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu kurumun içinde bırakmayı umduğum izi bırakamadım ve bunun için özür dilemek istiyorum. Bazılarınızı hayal kırıklığına uğrattıysam üzgünüm. Bazen en iyi niyetler bile yeterli olmuyor."

Lamour ayrıca Dünya Kupası atmosferinin içinde yaşamaya dair çocukluk hayalinden söz ederek, kurumdaki meslektaşları sayesinde bu hayalini FIFA'nın içinden gerçekleştirebildiğini söyledi.

"Siz FIFA'sınız ve sizsiz FIFA hiçbir şey değil"

Uluslararası Futbol Federasyonu çalışanlarına açık bir takdir taşıyan mesajında Lamour şunları söyledi: "Son olarak, son iki hafta boyunca bana gönderdiğiniz yüzlerce mesaj için teşekkür ederim. Bunu beklemiyordum ve tahmin edebileceğinizden çok daha fazla, kalbime gerçekten dokundu."

Ardından FIFA çalışanlarına doğrudan bir mesaj göndererek şöyle dedi: "Siz FIFA'sınız. Ve sizsiz FIFA hiçbir şey değil."

Ancak en anlamlı ifade, son günlerde takındığı tavırla ilişkili görünen bir imayla mesajının sonunda geldi. Şöyle dedi: "Son bir nokta ki bu en az önemli olanı değil: Hayatın kolay olanı yapmakla değil, doğru olanı yapmakla ilgili olduğunu asla unutmayın. Büyük çoğunluğunuz bunu anladı ve her gün işinde uyguladı. Size selamlarımı ve derin saygılarımı sunuyorum."

Infantino'suz bir veda mesajı

Lamour, FIFA'nın içinden geçtiği dönemi zor olarak nitelendirmesine rağmen mesajını iyimser bir tonla bitirdi ve şunları söyledi: "FIFA zor bir dönemden geçiyor, ancak endişelenmeyin. Her şey daha iyiye doğru sonuçlanacak. Eğer işler yolunda değilse, bu henüz sonun gelmediği anlamına gelir."

Ancak veda mesajında dikkat çeken şey, Gianni Infantino'nun adının tamamen yer almamasıydı.

Lamour, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun tüm çalışanlarına gönderdiği uzun mesajda, son dönemde aralarındaki ilişkinin büyük bir gerginliğe sahne olmasının ve nihayetinde Fransız yöneticinin görevinden alınmasıyla sona ermesinin ardından, FIFA başkanının adını bir kez bile anmadı.

İşin ilginç yanı, Lamour'un mesajda "Gianni" adını anmasıydı; ancak kastettiği kişi Infantino değil, FIFA ofisinden sorumlu Gianni Manca'ydı.