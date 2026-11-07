Arjantin efsanesi Lionel Messi'nin, Portekiz Milli Takımı'yla uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıklamasının ardından Cristiano Ronaldo'ya veda etmeye özen gösteren yıldızlar listesinde yer almaması, taraftarlar arasında geniş çaplı bir tartışma başlattı; özellikle de Suudi Arabistan'ın Al Nassr yıldızının, Messi'nin futbola veda ettiği sırada farklı bir tutum sergilemiş olması dikkat çekti.

Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin çözüme kavuşmak üzere olmasına rağmen, önceki gün perşembe günü uluslararası kariyerinin sona erdiğini sürpriz bir şekilde duyurdu ve eski takım arkadaşlarından ve rakiplerinden bir övgü ve takdir dalgası aldı; ancak dikkat çeken nokta, Messi'nin bunların arasında yer almamasıydı.

Ronaldo, Messi'nin vedasında ilk adımı atmıştı: Peki ya yanıt?

Messi'nin bu tutumu, Ronaldo'nun Arjantinli yıldızın milli takımıyla oynadığı veda maçı vesilesiyle ona destek ve saygı mesajları gönderen yıldızların başında gelmesine rağmen geldi.

Nitekim geçtiğimiz 7 Ekim'de, Messi'nin Arjantin ile Benin karşısında oynadığı son maçından saatler sonra, Amerikan ekibi Inter Miami'nin yıldızı Arjantin taraftarlarına bir veda mesajı yazdı; Ronaldo ise onu etkileyici bir yorumla şaşırttı.

Messi Instagram üzerinden şunları yazdı: "Dünkü maç benim son maçımdı ve o açık mavi-beyaz formayı giymeyi şimdiden özlüyorum. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Sevinçlerle ve bazı hüzünlerle dolu, inanılmaz bir yolculuktu; ama attığım her adımın buna değdiğinden eminim."

Ronaldo'nun yorumu ise şöyleydi: "Leo, uzun yıllar boyunca ülkeni savundun ve bu, sonsuza dek kalacak bir hikâye. Arjantin ile başardıklarına tüm saygımı sunuyorum. Bir kucaklama."

Bu, Ronaldo'nun Messi'ye yönelik ilk jesti değildi; Portekizli yıldız, tarihi rakibinin babasının vefatında ona taziyelerini iletmeye de özen göstermişti.

Nitekim geçtiğimiz 12 Ağustos'ta Messi, babasını kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdiği uzun bir mesaj paylaşmış, Ronaldo ise ona manevi destek vermişti.

Ronaldo o sırada şunları yazmıştı: "Bu zor anında sana ve sevdiklerine büyük bir sarılma, Leo. Güçlü kal."

Ancak bu satırların yazıldığı ana kadar Messi, Ronaldo'ya benzer bir tutumla karşılık vermedi.

Ronaldo ve Messi, yaklaşık yirmi yıl boyunca dünya futbolunda bireysel rekabetin zirvesinde kaldılar; Portekizli yıldız dünyanın en iyi oyuncusu ödülü olan Ballon d'Or'u 5 kez kazanırken, Messi bu ödülü 8 kez kaldırdı.

İki yıldız arasındaki doğrudan mücadele, her ikisinin de El Clasico'nun iki kutbu Real Madrid ve Barcelona'da oynadığı 2009'dan 2018'e kadar süren 9 yıl boyunca zirveye ulaştı.

Futbol yıldızları Ronaldo'ya veda ediyor

Öte yandan, Ronaldo'nun uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıklamasının ardından takdir mesajları peş peşe geldi; ilk tepki verenler arasında, onu "efsane" olarak nitelendiren Neymar da Silva ve James Rodriguez vardı.

Vinicius Junior ise kısa ama dikkat çeken bir mesaj gönderdi: "Sonsuza dek 1 numara."

Ronaldo'nun eski takım arkadaşlarından ve rakiplerinden birçoğu da ona veda etmeye katıldı; Sergio Ramos esprili bir ruhla yeni döneminin tadını çıkarmasını dilerken, Rio Ferdinand ortak anılarını hatırlattığı mesajında şöyle dedi: "Bir film gibiydi kardeşim."

Pepe ise Ronaldo'nun ortaya koyduklarının futbolun sınırlarını aştığını vurgularken, en özel mesajlardan biri, Portekiz ve Manchester United milli takımlarında onun yanında oynayan eski takım arkadaşı Nani'den geldi.

Nani, Ronaldo'nun kariyerinin bir parçası olduğu için minnettarlığını dile getirdi ve mirasının oyuncu nesillerine ilham verdiğine değindikten sonra Portekiz Milli Takımı'nın kaptanına bir selam gönderdi.

Veda edenler listesine ayrıca Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Marcelo ve Thibaut Courtois da katıldı.