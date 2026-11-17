Real Madrid'in Brezilyalı forveti Endrick, önümüzdeki devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceğine yönelik giderek artan spekülasyonlar karşısındaki tavrını netleştirdi.

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20 yaşındaki Brezilyalı forvetin açıklamaları, milli takımıyla Singapur karşısında parladığı maçın ardından geldi. Bir gol atıp bir de asist yapan Endrick, Real Madrid'de neden düzenli olarak forma giymediğine dair soru işaretleri sürerken yeteneğini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Endrick, Tribuna sitesinin aktardığı açıklamalarında geleceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Sonsuza kadar Real Madrid'de kalmak isterim. Kulübe yardım etmeye her zaman hazırım."

Az süre almasına rağmen durumunu nasıl değerlendirdiği sorulduğunda ise kararın teknik direktör José Mourinho'ya ait olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Sanırım bu Mourinho'nun kararı, değil mi? Elbette dünyanın en büyük kulübü olan Real Madrid'e yardım etmeye her zaman hazırım."

141 dakika, Endrick'in geleceğine dair spekülasyonları alevlendiriyor

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Endrick'in bu açıklamaları, Real Madrid'de zor bir dönem geçirdiği bir sırada geldi. Sezon başında yaşadığı ve sezona başlangıcını olumsuz etkileyen kas sakatlığının ardından genç oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 141 dakika süre alabildi.

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Hücum hattındaki yoğun rekabet, Mourinho'nun tercihlerinde öne çıkan Kylian Mbappé'nin varlığı ve Portekizli teknik adamın elindeki çok sayıda hücum alternatifi nedeniyle Brezilyalı forvet, ilk 11 hesaplarının dışında kaldı.

Endrick, geçen sezon da daha fazla forma şansı bulabilmek için arayışa girmek zorunda kalmış ve sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fransız ekibi Olympique Lyon'a transfer olmuştu.

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Fransız takımında başarılı bir dönem geçiren oyuncu, toplam 1.663 dakika süre aldığı 21 maçta 8 gol atıp 7 asist yaptı ve düzenli oynama fırsatı bulduğunda takımına katkı sağlayabileceğini kanıtladı.

Milan ve Roma pusuda: 70 milyon euroluk teklif

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Endrick'in az süre alması, Real Madrid'deki durumundan yararlanmak isteyen bazı Avrupa kulüpleri arasında rekabeti kızıştırdı. Brezilyalı oyuncunun adı, başka kulüplerin de ilgisinin yanı sıra İtalyan ekipleri Milan ve Roma ile güçlü şekilde anılıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Brezilyalı forveti kadrosuna katmak için 60 milyon euro artı teşvik ve bonuslar olarak 10 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Haberlere göre önerilen formül, Real Madrid'e oyuncuyu 80 milyon euro karşılığında geri satın alma hakkı tanıyan bir madde eklenmesi ihtimalini de içeriyor. Böylece İspanyol kulübü, oyuncu İtalyan ekibinde parlaması halinde gelecekte onu geri alma fırsatı elde edecek.

Roma da olası müzakerelere dahil olurken Arsenal'in adı da oyuncuyla anıldı. Ancak İngiliz kulübünün tutumuna ilişkin haberler birbiriyle çelişiyor.

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Ne var ki Endrick'in son açıklamaları, kendisiyle ilgilenen kulüplere açık bir mesaj niteliği taşıyor: Önceliği, az süre aldığı için kulüpten çıkış yolu aramak değil, Real Madrid'de başarılı olmak.

Mourinho, Brezilyalı yeteneğe sahip çıkıyor

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Gelen teklifler ve oyuncuya yönelik artan ilgiye rağmen Mourinho'nun Endrick'ten vazgeçmeye pek niyetli olmadığı görülüyor. Portekizli teknik adam daha önce oyuncunun potansiyelinden büyük bir övgüyle söz etmiş ve olağanüstü bir geleceğe sahip olduğunu vurgulamıştı.

Mourinho, daha önceki açıklamalarında Brezilyalı forveti transfer etmek isteyen kulüplere net bir mesaj göndermişti: "Unutun bunu, onunla ilgilenen tüm kulüpleri unutun. Oyuncu bizim için çok önemli ve onu transfer etmek isteyen her kulüp benimle muhatap olmak zorunda kalacak."

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Mourinho, oyuncunun potansiyeline hayran olduğunu ve kiralık olarak ayrılmasına gerek görmediğini de sözlerine ekleyerek onun Real Madrid'de olağanüstü bir başarı yakalayabileceğine inandığını vurguladı.

Bu tablo, iki taraf arasındaki ilişkinin, Real Madrid ile 2030 yazına kadar sözleşmesi bulunan Endrick'in geleceğini belirleyecek temel unsurlardan biri olduğunu gösteriyor.