İtalyan savunmacının Saka'ya yaptığı faul Euro 2020 finalinin unutulmaz anları arasına girmişti.

Avrupa Şampiyonası finalinde Bukayo Saka'yı yere indirerek İngiliz taraftarların tepkisini alan Giorgio Chiellini o pozisyon hakkında ilk kez konuştu.

Saka'nın çabuk hamlesiyle kendini şaşırttığını söyleyen efsane stoper yaptığı savunma hatasını kabul etti.

Chiellini karşılaşma 1-1 devam ederken yaptığı faulle İngiltere'ye öne geçme fırsatı tanımamış, ardından İtalya penaltılar sonucunda kupayı kaldıran taraf olmuştu.

Ne söyledi?

Chiellini, sosyal medyada günlerce konuşulan ve birçok şakaya malzeme olan faul anını şöyle anlattı:

"O faul Euro 2020'nin sembolü oldu. 2021 yazının en popüler internet 'meme'i' oldu. Şampiyona boyunca yaptığım az sayıda hatadan biriydi."

"Maçın 90. dakikasıydı. Topun geliş açısına baktım ve kontrol edebileceğim halde dışarı gitmesine izin vermeyi seçtim. Vücudumu Saka ile topun arasına koyabileceğimi sanıyordum, ama o etrafımdan dolaşmayı başardı."

Tecrübeli savunmacı faul anından ise gülerek bahsetti.

"Önünde büyük bir boşluk vardı. İlk reaksiyonum onu tutup çekmek oldu. Ama sağlam çektim."

Chiellini ABD yolcusu, Saka'nın yükselişi sürüyor

36 yaşındaki stoper turnuvadan bu yana sakatlık problemlerine rağmen Serie A'da 21 kez sahaya çıkarak 2018/19'dan bu yana bir sezondaki en yüksek maç sayısına ulaştı.

Sözleşmesinin sona ermesiyle Juventus'tan ayrılacağını açıklayan Chiellini, MLS takımlarından Los Angeles FC ile anlaştı.

Premier Lig'in parlayan gençleri arasında yer alan Saka ise geride bıraktığımız sezonda çıkışını sürdürerek 43 maçta 12 gol, yedi asist üretti.