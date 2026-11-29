Manchester City, Arsenal karşısındaki maçın bitiş şeklini kabullenemedi. 2-2 sona eren heyecanlı mücadelede galibiyeti elinden kaçıran ekip, oyuncuları, teknik heyeti ve taraftarlarını öfkelendiren bir dizi hakem kararına sert tepki gösterdi ve yaşananlara ilişkin yetkililerden net açıklama talep etmek için resmi bir adım attı.

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Kulüp resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Arsenal'a karşı oynanan maçta verilen pek çok hakem kararı nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.” Açıklamanın devamında ise şöyle denildi: “Pazartesi günü ProRef'e resmi bir mektup göndererek, gerek sahadaki karar alma sürecine gerekse VAR kullanımına ilişkin olarak maçın kilit kararları hakkında kapsamlı bir açıklama talep edeceğiz.”

Manchester City, hakem kurulundan ayrıntılı bir yanıt beklediğinin altını çizerek şunları vurguladı: “Kulübümüzün, oyuncularımızın ve taraftarlarımızın çıkarlarını temsil etmeye ve savunmaya devam edeceğiz.”

City'yi öfkelendiren 3 pozisyon

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele heyecanlı anlara sahne oldu. Manchester City, 34. dakikada Joško Gvardiol'un harika pasını değerlendiren Erling Haaland'ın golüyle öne geçti, ancak Kai Havertz 39. dakikada Arsenal adına skoru eşitledi. İkinci yarının başında konuk ekip, Ayoub Bouaddi'nin etkili hareketiyle başlayan atakta Enzo Fernández'in 47. dakikada attığı muhteşem golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve değerli bir galibiyete doğru ilerliyor gibi göründü.

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Ancak son dakikalar tabloyu değiştirdi. Jurriën Timber, 83. dakikada Eberechi Eze'nin kullandığı korner sonrasında Arsenal'a beraberliği getiren golü attı. Bu pozisyon, City oyuncularının İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'ya açık bir müdahale olarak değerlendirdiği an nedeniyle yoğun itirazlara yol açtı.

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Donnarumma topu yakalamak için çıktığı sırada Gabriel'den ensesine dirsek darbesi aldı. Buna rağmen gol, Timber'ın olası bir elle oynamasına odaklanan VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı. Gol iptal edilmedi ve Manchester City kalecisi lehine faul de verilmedi. Kulüp bu kararı, açıklama gerektiren en önemli kararlardan biri olarak gördü.

Gyökeres'in elle oynaması tansiyonu yükseltti

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Manchester City'nin itirazları beraberlik golüyle sınırlı kalmadı. Uzatma dakikalarında yaşanan bir başka pozisyon yeni bir öfke dalgasına neden oldu: Geniş tartışmalara yol açan görüntülere göre Joško Gvardiol'un Arsenal kalesine yönelen kafa vuruşunu Viktor Gyökeres koluyla engelledi.

Pozisyon VAR ile incelenmesine rağmen hakem Manchester City lehine penaltı vermedi. Bu karar, topun Arsenal forvetinin koluna çarptığını ve kaleye giden bir girişimi engellediğini düşünen City oyuncularının protestolarını daha da artırdı. Bu pozisyon, Donnarumma'nın pozisyonuyla birlikte kulüp yönetimini resmi adım atmaya iten itirazların odak noktası haline geldi.

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Doku pozisyonu itiraz listesini kabarttı

Üçüncü bir pozisyon da eleştirilerin dozunu artırdı. Bruno Guimarães, bir ikili mücadele sırasında Jérémy Doku'nun saçını çekti. Manchester City oyuncusu o sırada sarı kartlıyken eski Newcastle oyuncusu herhangi bir ek cezayla karşılaşmadı.