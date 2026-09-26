İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, İspanya'nın 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmayı hedeflediğini doğrulayarak, İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortaklaşa düzenlediği turnuvanın en önemli maçını ülkesinin ağırlayabileceğine olan güvenini dile getirdi.

İspanya ile İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşması öncesinde "Onda Cero" radyosuna açıklamalarda bulunan Louzan, İspanya'nın ev sahipliği yapacak 11 şehriyle turnuvanın "ağırlığını taşıdığını" belirtti ve şunları ekledi: "Her şey İber Yarımadası'nda başladı ve orada, İspanya'daki o büyük final maçıyla sona ermeli."

İspanya Federasyonu Başkanı, önlerinde hâlâ "çok fazla iş" gerektiren bir yol olduğunu ifade ederek, turnuvanın başlamasının 100. yıl dönümüne denk gelen bu organizasyonda hedefin "tarihin en iyi Dünya Kupası"nı düzenlemek için "oyları toplamak" olduğunun altını çizdi.

Louzan, İspanya Milli Takımı ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatan Luis de la Fuente'yi de övdü ve "Bu karardan ve bu iş birliğinden son derece memnunuz" dedi. Teknik direktörün mütevazılığına vurgu yapan Louzan, 2024 Avrupa Uluslar Kupası, 2025 UEFA Uluslar Ligi ve 2026 Dünya Kupası şampiyonluklarının ardından milli takımla elde ettiği başarı geçmişi göz önüne alındığında, onun teknik direktörler için verilen Altın Top ödülünü hak ettiğini belirtti.

Louzan, sözlerini İspanyol milli takımlarının son dönemdeki başarılarını överek noktaladı ve İspanya'nın "eşi benzeri görülmemiş bir sportif an" yaşadığını belirterek, kadın ve erkek milli takımlarının son iki Dünya Kupası'nda şampiyon olmasına atıfta bulunarak şöyle konuştu: "Başarı açısından bakıldığında, herkesin zirvesindeyiz."