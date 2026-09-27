Raphael Varane, Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın yönetiminde geçirdiği yaklaşık beş yıl boyunca, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün yöntemlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

"Ouest France" gazetesine verdiği röportajda, 2018 Dünya Kupası şampiyonu Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibine katacağı role ve onu diğer teknik direktörlerden ayıran özelliklere değindi.

Varane şunları söyledi: "Zidane ile oyuncularla konuştuğunuz gibi konuşmuyorsunuz, ama sanki hâlâ oynuyormuş gibi sizi anladığını hissediyorsunuz. Oyunculara iradesini dayatmadan, onların kendi tarzını benimsemesini istiyor."

"Foot Mercato"nun aktardığına göre şöyle devam etti: "Zidane talimattan çok tavsiye veriyor. Bu yüzden büyük ölçüde sezgilerine ve aynı zamanda oyuncuların hislerine güveniyor. Zidane'ın sesi en yüksek olan değil, ama dinleniyor. Onun yaklaşımında keyif kavramı merkezî kalmaya devam ediyor. Doğrudan ve sade bir dil kullanıyor."

Varane sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece birkaç mesaja dayanıyor ve doğrudan konunun özüne iniyor. Verimliliği hedefliyor."

Ancak görünürdeki sakinliğinin arkasında, Zidane koşullar gerektirdiğinde sesini nasıl yükselteceğini de biliyor. Real Madrid'in eski savunma oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Bu, kişiliğinin zayıf olduğu ya da hiç öfkelenmediği anlamına gelmiyor. Açıkça görülüyor ki işleri biraz değiştirmesi gereken durumlar var, ama genel yaklaşımını belirleyen şey bu değil. Oyuncuları mümkün olan en iyi koşullara yerleştirme yeteneğine sahip."

Şöyle tamamladı: "Bazen bu, tıpkı Real Madrid'de hücum ile savunma arasında melez roller üstlenen Cristiano Ronaldo veya Isco'da olduğu gibi, savunmadaki konumlanmada yapılan basit bir düzenleme olabilir. Takımın ihtiyaçlarını ve zayıf noktalarını tespit etme ve bunları her oyuncunun güçlü yönlerine uygun şekilde değerlendirme yeteneğine sahip."







