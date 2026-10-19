Saha içi konuşmaları kaydeden teknoloji, Katalan ekibinin Real Betis'i 5-2 mağlup ettiği maçta, Kucho Hernandez'in elle oynama pozisyonunun incelenmesi sırasında Pedri ile Barcelona oyuncuları ve hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea arasında geçen ve Giovani Lo Celso'nun golünün iptaliyle sonuçlanan diyaloğun detaylarını ortaya çıkardı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre ses kayıtları, Barcelona'nın saha içindeki kaptanı Pedri'nin itirazlarını ve hakemin ilk tavrını ortaya koydu; hakem birçok kez elle oynamanın faul olarak değerlendirilmesini gerektirmediğini düşündüğünü vurguladı.

Olay, Pedri'nin pozisyona itiraz etmek için hakeme yaklaşıp şöyle demesiyle başladı: "Bu tamamen açık bir elle oynama."

De Burgos Bengoetxea şöyle cevap verdi: "Bana göre faul olarak değerlendirilmeyi gerektirmeyen bir hareket var, tamam mı?" Ancak bu açıklama İspanyol orta saha oyuncusunu ikna etmedi ve o ısrarla şunu söyledi: "Nasıl faul olmaz? Topu eliyle kontrol etti."

Hakem o anda Barcelona oyuncusuna pozisyonu inceleyeceğini bildirdi ve yalnızca Pedri'nin kendisiyle konuşmasını isteyerek şöyle dedi: "Pedri, sadece sen, yalnızca seninle konuşacağım... Elle oynamayı bana anlat, çünkü Siro benden bunu istiyor." Burada video yardımcı hakem teknolojisinden sorumlu kişiyi kastediyordu.

Barcelona oyuncusu tavrını yineleyerek şöyle dedi: "Bu tamamen açık bir elle oynama." Faul olmadığını öne süren Valentin Gomez'in araya girmesiyle Pedri, Kucho'nun topu kontrol etmek için elini kullandığını tekrar ederek şunu söyledi: "Evet, bu bir elle oynama. Kucho topu kontrol etmek için bu hareketi ve her şeyi yaptı."

Barcelona'dan başka oyuncuların da yaklaşmasıyla tartışma büyüdü; Lamine Yamal itirazlara katılırken, Rodri Kolombiyalı oyuncunun topu eliyle kontrol ettiğini savundu. Ancak hakemin cevabı aynı kaldı ve şöyle dedi: "Bunun faul olarak değerlendirilmeyi gerektiren bir elle oynama olduğunu düşünmüyorum."

Real Betis oyuncusu ise şöyle karşılık verdi: "Topu eliyle kontrol etti." De Burgos Bengoetxea tavrını tekrarladı: "Peki, ama bunun faul olarak değerlendirilmeyi gerektiren bir elle oynama olduğunu düşünmüyorum."

Fermin Lopez de faulün verilmesini talep ederek araya girdi ve şöyle dedi: "Durum tamamen açık."

Pedri ise hakemin kolun pozisyonuyla ilgili gerekçesini sorgulayarak ısrarla şunu söyledi: "Topu eliyle kontrol ettiyse nasıl faul olmaz?"

Hakem görüşünü şöyle açıkladı: "Bana göre kolu doğal bir konumdaydı." Pedri ise Kucho'nun topa ulaşmak için kolunu nasıl hareket ettirdiğini düşündüğünü göstermek için kolunu hareket ettirerek karşılık verdi.

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Bellerin'in savunması

İtirazların ortasında Real Betis'in saha içindeki kaptanı Hector Bellerin ortaya çıktı; hakem ona elle oynamayı ve golden önceki pozisyonu inceleyeceklerini açıkladı, elle oynamanın cezayı gerektirdiğini düşünmediği yönündeki ilk izlenimini yineledi, ancak video yardımcı hakemin bunun faul olarak değerlendirilmeyi hak ettiğini düşünmesi halinde kendisine bildireceğini belirtti.

Hakem konuşması sırasında şöyle dedi: "Hepsi bu, fazlası yok."

Bellerin ise golün geçerli olduğunu savunarak şöyle dedi: "Attığı o gol için bile sayılmalı. Futbol adına."

Pedri yeniden Kucho'nun topu eliyle kontrol etmek için o hareketi yaptığını vurguladı.

Sonunda De Burgos Bengoetxea, video yardımcı hakemden pozisyonun tam akışını incelemesini isteyerek şöyle dedi: "Bırak göreyim, lütfen. Söyle bana Siro. Topun seken bir hareketi var ve bunun ikinci bir oyun aşamasını temsil edip etmediğini bilmiyorum, sen söyle bana."

Hakem böylece Lo Celso'nun şutundan önceki pozisyona da odaklandı.

İnceleme sonrasında hakem, Kucho'nun atağın başında yaptığı elle oynama nedeniyle Arjantinli oyuncunun golünü iptal etmeye karar verdi.

Karar, Pedri ve Barcelona'nın bir dizi oyuncusunun faulün verilmesi gerektiğinde defalarca ısrar ettiği, hakemin ise birçok kez elle oynamanın cezayı hak edip etmediği konusundaki ilk şüphelerini dile getirdiği bir tartışmanın ardından geldi.



