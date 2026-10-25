Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın geleceğine dair önemli gelişmeler ufukta beliriyor. Kulübün mülkiyetiyle ilgili hareketlilikler ve hisselerinin büyük bir bölümünün yeni yatırımcılara geçme olasılığı, kulübün önümüzdeki dönemdeki yolculuğunda dikkat çekici bir dönüşümü temsil edebilir.

"Thmanyah" ağı, Al Nassr'ın şu anda Kamu Yatırım Fonu'nun odağında olduğunu ve kulübü satın alma yönünde bir eğilim bulunduğunu, prosedürlerin tamamlanması ve nihai bir anlaşmaya varılması hâlinde bu meselenin mevcut sezon içinde çözüme kavuşturulabileceği beklentileriyle ortaya koydu.

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"Thmanyah" ağına göre, Al Nassr'ı satın almak isteyen taraflar, kulübün mülkiyetinin geleceğini incelemeye yönelik süregelen hareketlilikler çerçevesinde Kamu Yatırım Fonu ile toplantılar gerçekleştirdi. Aralarında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu temsil edenlerin de bulunduğu dört tarafın ilgisi söz konusu.

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Dolaşımdaki bilgiler, dört tarafın kimliğini ya da sunulan tekliflerin ayrıntılarını açığa çıkarmadı; ayrıca henüz nihai bir anlaşmaya varıldığı da açıklanmadı. Böylece satın alma süreci, önümüzdeki dönemde yapılacak toplantı ve müzakerelerin sonuçlarına bağlı kalıyor.

Olası mülkiyet payına gelince, "Thmanyah" ağı, satın alma için beklenen oranın Al Hilal modeline benzer olabileceğine, bu doğrultuda yatırımcıların payının %70, Kamu Yatırım Fonu'nun elinde tutacağı payın ise %30 olacağına işaret etti.

Süreç bu yönde ilerlerse, Al Nassr mülkiyet ve yatırım düzeyinde yeni bir aşamaya tanık olabilir. Buna, özellikle yerel ve kıtasal şampiyonluklar için rekabete devam etme hedefleri göz önüne alındığında, kulübün yönetimi ve gelecek planlarındaki gelişmeler de eşlik edebilir.

Bununla birlikte, satın alma işleminin tamamlandığını ya da söz konusu mülkiyet oranlarının benimsendiğini teyit eden resmî bir açıklama yapılmadı. Bu durum, gözleri Al Nassr'ın geleceğine ve dosyanın mevcut sezon içinde çözüme kavuşturulması olasılığına dair önümüzdeki dönemin ortaya koyacaklarına çeviriyor.