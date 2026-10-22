Eski Almanya millî takım teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'nde Kırmızı Şeytanlar'ın İtalyan sürpriz takımı Como 1907 karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilginin ardından Carrick'in yerine geçebilecek isim olarak anılıyor. İngiltere'nin saygın gazetesi Telegraph da Manchester'da böyle bir olasılığın değerlendirildiğini yazıyor.

Nagelsmann, Almanya millî takımıyla yaz aylarında Dünya Kupası'nda yaşadığı ağır başarısızlıktan bu yana bir kulüp çalıştırmıyor. Yaklaşık iki yıl önce ev sahipliği yaptıkları Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarının ardından 39 yaşındaki teknik adam, bu yılki Dünya Kupası'nda yüksek beklentileri karşılayamadı. Tam tersine! Almanya, son 32 turunda favori olmadığı Paraguay'a penaltılarla elenerek büyük bir utanç yaşadı.

Bir dönem Bayern Münih, Leipzig ve TSG Hoffenheim'da büyük başarılara imza atan Nagelsmann'ın görevden alınmasından kısa süre sonra kulüp futboluna dönebileceği konuşulmaya başlanmıştı. Birkaç hafta önce de koltuğu sallanan Martin Demichelis'in yerine yeniden Saksonya ekibinin başına geçebileceğine dair söylentiler çıkmış, ancak bu söylentilere kısa süre sonra, Jürgen Klopp'un halefi Roger Schmidt son vermişti.

Klopp'un Almanya millî takım teknik direktörlüğüne başlamasının ardından Red Bull bünyesinde futbolun küresel sorumlusu olan Schmidt, şunları söyledi: "Günümüzde bu işte bunlar gayet normal. Bir iki maç kaybettiğinizde böyle konularla tekrar tekrar ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Biz bundan çok uzağız." Demichelis, Eintracht Frankfurt karşısındaki 6-0'lık farklı galibiyetle en azından kısa süreliğine kendini yeniden kabul ettirirken şimdi Manchester United'da Nagelsmann için yeni bir kapı açılmış gibi görünüyor.

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Manchester United dibe vurdu: "Bir teknik direktörün işine mal olacak türden bir performans"

Nagelsmann'ın Mart 2023'te Bayern Münih'ten oldukça sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından da Premier Lig'de görev alabileceğine dair sık sık spekülasyonlar yapılmıştı. Como Gölü kıyısındaki yenilgi, Carrick için tabuta çakılan son çivi olabilir. Guardian, "utanç verici bir yenilgi" ifadesini kullandı. The Telegraph ise bunun "bir teknik direktörün işine mal olacak türden bir performans" olduğunu yazdı. Yedi resmî maçtır galibiyet alamayan, 20 kez İngiltere şampiyonu ve üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kulüp, "temelden bozulmuş" görünüyordu.

Lombardiya'daki endişe verici performansın ardından kaptan Bruno Fernandes bile teknik direktörünün taktiğini açıkça eleştirdi. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas ise Manchester United'ı daha da ağır bir yenilgiden kendisinin kurtardığını ima etti.

İspanyol teknik adam, "Belki de son on dakikadan pişmanım. Takıma tempoyu düşürmesini söyleyen bendim çünkü önümüzde bir maç daha var. Oysa 4-0'lık skorla belki daha fazlasını başarabilirdik" dedi ve ekledi: "Tassos Douvikas'a artık koşmamasını, merkezde kalmasını söyledim. Belki de tam olarak bundan pişmanım." Eski dünya çapındaki orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben her zaman sonuna kadar zorlanması gerektiğini söyleyen biriyim ve yediğimiz o gol bana kötü hissettirdi. Bunun nedeni yoğunluğu ve savunmadaki eksiltmeyi azaltmamızdı. Ama bu benim hatamdı ve bunu ciddiye alıyorum."

Carrick ise maçın ardından daha temkinli konuştu. Pazar günü AFC Bournemouth'a karşı oynanacak lig maçını işaret ederek, "Bir sonraki maça kadar yapılacak çok iş var ve takımı buna hazırlamalıyız" dedi: "Çünkü bu akşam herkes için zor bir geceydi."

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Manchester United: Endişe verici düzeyde teknik direktör değişimi

Manchester United, yedi haftada topladığı yedi puanla hayal kırıklığı yaratan 13. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım yavaş yavaş erişilemez hâle geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise iki yenilgiye rağmen bir galibiyet alan Kırmızı Şeytanlar, şimdilik play-off yolunda ilerliyor.

Ancak bu cılız bilanço, kulübün yüksek beklentilerini elbette karşılamıyor. Bunu en açık biçimde, son yıllardaki endişe verici düzeyde teknik direktör değişimi gösteriyor. Sir Alex Ferguson'ın 2013'te görevinden ayrılmasından bu yana, geçici görev yapanlar hariç, Old Trafford'da sekiz farklı teknik direktör takımın başında yer aldı. Bunların arasında Louis van Gaal, Jose Mourinho ve Ralf Rangnick gibi önemli isimler de vardı.