Servet Yardımcı, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı oldu

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA'nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi'nin başkanlığına seçildi.

UEFA'nın Aleksander Ceferin başkanlığındaki Bakü'de 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında alınan kararla Servet Yardımcı, Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanvekilliği ile birlikte yeni görevini yürütecek.

Yardımcı'nın başkanlığını yapacağı UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, UEFA'ya üye 55 ülke federasyonun kendi aralarındaki ve UEFA ile olan ilişkilerin yönetimi ve strateji geliştirilmesi, üye federasyonların yaşadığı diplomatik sorunlara çözüm üretilmesi, federasyonların yönetim kurullarına yardımcı olunması ile üye federasyonların uluslararası diğer örgüt ve kurumlarla ilişkilerinin yürütülmesi gibi önemli görevler üstleniyor.