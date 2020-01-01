Servet Yardımcı: EURO 2020 bizim için büyük bir fırsat olacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, SportsPro’ya açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunu ileriye götürmeyi amaçladıklarını söyleyen Yardımcı, “Milli Takımlar bazında tüm turnuvalara katılıp en sonunda da şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Kulüplerimizin finansal durumlarını stabil bir hale getirip, reklam ve sponsorluk gelirlerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Daha önce Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde Türk kulüplerine verilen cezalar ve kısıtlamalar hakkında da konuşan Yardımcı, “Bu konuyla ilgili UEFA ile çalışmalar yaptık. Şu anda iyi durumdayız. Kulüplerimiz yeni FFP kriterlerine göre kendilerini yapılandırdılar. Elbette kulüplerimizin özellikle ciddi banka borçları var. Tamamen düzlüğe çıkmak bir gecede olacak iş değil. Biraz zaman alacak. Sezon sonuna kadar kendileri için belirlenen harcama limitlerine sadık kalmak durumundalar. Zamanla faydasını göreceğiz” diye konuştu.

Avrupa’nın beş büyük ligi ile rekabet etmelerinin zor olduğunu ifade eden Yardımcı, “Finansal açıdan arada büyük bir fark var. Bu fark gittikçe büyüyor. Ancak biz de finansal açıdan ciddi anlamda büyüdük. Kulüplerimizin değeri önemli ölçüde yükseldi. büyük potansiyele sahip bir ülke. Kulüplerimizin finansal durumları düzeldikçe futbolumuz da yükselişe geçecek. Kolay olmayacak ama yapacağız” dedi.

Daha fazla takım

Türkiye’nin ve ile birlikte stadyumlara en fazla yatırım yapan ülke olduğunun da altını çizen deneyimli futbol adamı, “Türkiye’de herkes futbolla yaşıyor. Taraftarlara en iyi tecrübeyi yaşatmak istiyoruz. Futbol ülkemizdeki bir numaralı spor. DNA’mızda var. , , Beşiktaş ve gibi kulüpler stadyuma taraftar çekme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Ancak diğer kulüpler bu konuda bazen sorun yaşıyor” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin EURO 2024’e ev sahipliği yapamayacağı için hayal kırıklığı yaşadığını da itiraf eden Yardımcı, “Elbette karar açıklandığında üzülmüştük. ’nın teklifinin büyük olduğunu biliyorduk ancak bizim de turnuvalara ev sahipliği yapma konusunda harika bir geçmişimiz vardı. UEFA, Almanya’yı tercih etti. Eminim harika bir turnuva olacaktır. Almanya’ya iyi şanslar diliyorum” diye konuştu.

Milli Takım’ın yükselen grafiği hakkında da konuşan Yardımcı, “Bu jenerasyonun başarılı olmasını 2022 Dünya Kupası’nda yer almasını umuyoruz. 2002 ve 2008’de neler yaptıysak orada aynı performansı göstermek istiyoruz. EURO 2020, ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermemiz için iyi bir fırsat olacak” diyerek sözlerini noktaladı.