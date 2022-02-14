Fenerbahçe, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın unutulmaz stoperlerinden olan Servet Çetin, Süper Lig'e son dönemde az sayıda kalteli stoper geldiğini söyledi.

Kariyerini Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın yardımcısı olarak sürdüren Çetin, Ajansspor'dan Ahmet Uykan'a verdiği röportajda büyük takımlarda oynayan stoperlerden sadece Marcao'yu beğendiğini belirtti.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin iki stoperi Attila Szalai ve Kim Min Jae'yi beğenmediğini belirten Çetin, Beşiktaş'ın stoperlerinin de yeterli olmadığını söyledi:

"Szalai ve Kim Min Jae'yi beğenmiyorum. Aynı şekilde Beşiktaş’ın stoperlerini beğenmiyorum. Galatasaray’daki Marcao iyi. Diğerleri bana göre oraların oyuncuları değil. Bu takımlara daha iyi stoperler alınabilir.

Ortalıkta stoper olmadığı için onlar da kıymete biniyor. Bu zamanda iyi stoper bulmak zor. O yüzden çok değerlendiler. Bizim dönemimizde daha kaliteli stoperler vardı. Szalai ve Kim’in abartıldığını düşünüyorum. Ahım şahım bir şey yaptıkları yok.

"Oyuna katılmıyorlar. Kaç tane golleri var? Savunmayı da iyi yapmıyorlar. Fenerbahçe’deki eski stoperlere bir bakın. Mesela Fabio Luciano, Diego Lugano, Simon Kjaer vardı. Bence onların yanında bunlar stoper değil. Aralarında dağlar kadar fark var."

Ronaldo üzüntüsü

Uzun ve başarılarla dolu kariyerine de değinirken, Cristiano Ronaldo ile sık sık karşıya karşıya geldiğini hatırlatan Çetin, futbolu erken bırakmamış olsa Portekiz ile oynanacak Dünya Kupası play off mücadelesinde bir kez daha efsane oyuncuyla karşı karşıya gelebileceğini söyledi:

"Oynamayı çok isterdim. Zaten futbolu sakatlığımdan dolayı erken bıraktım. Belki sakatlığım olmazsa şu ana kadar oynardım. Çünkü kendimi her anlamda iyi hissediyordum.

"Ronaldo ile tekrar karşılıklı oynamak büyük keyif verirdi. Fırsat bulursam Portekiz milli maçına gitmek isterim. Benim en çok karşılaştığım santrafor veya kenar oyunculardan biri Ronaldo’dur.

"Onunla Ümit ve A Milli takımlarda, Real Madrid maçlarında çok sık karşılıklı oynadım. Dediğim gibi iyi forvetlere karşı daha iyi konsantre oluyorum. Dönüp bakıyorum; milli maç ve Avrupa’daki maçlarımda iyi santrforlara karşı kötü bir maçımı hatırlamıyorum."

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