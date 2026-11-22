Manchester United efsanesi Peter Schmeichel, Liverpool karşısında alınan ağır yenilginin ardından eski takımının durumuna ilişkin sert bir uyarıda bulundu. Schmeichel, sonuçları endişe verici biçimde kötüleşen ve Premier Lig puan tablosunda gerilere düşen Manchester United'ın küme düşme mücadelesinin içine çekilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

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Manchester United, Anfield'da Liverpool'a 4-0 yenilerek ağır bir mağlubiyet aldı . Leny Yoro'nun henüz sekizinci dakikada kırmızı kart gördüğü karşılaşmada takım, maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Sayısal üstünlüğü değerlendiren Liverpool'da ilk golü, ihlal sonucu kazanılan serbest vuruştan Dominik Szoboszlai attı; ardından Florian Wirtz ikinci golü kaydetti. İkinci yarıda Rio Ngumoha ve Víctor Muñoz da birer gol atınca bu maç, teknik direktör Mauricio Pochettino için Manchester United'da son derece zorlu bir başlangıca dönüştü.

Schmeichel, İngiliz gazetesi "The Sun"'ın aktardığı açıklamalarında, Manchester United'ın sezonu çok gerilerde tamamlama ihtimalinden endişe duyduğunu söyledi. Deneyimli isim, artık küme düşme hattına yakın olan takımın mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda 10. ya da 12. sırada bitirmenin kabul edilebilir bir sonuç olabileceğini belirtti.

Eski Danimarkalı kaleci şöyle devam etti: "Açıkçası, Manchester United sezonu 10. ya da 12. sırada bitirebilir mi? Bu iyi olur. Bunu söylemenin saçma olduğunu biliyorum ama küme düşme hattındayız."

Liverpool yenilgisiyle Premier Lig puan tablosunda 8 puanla 19. sıraya gerileyen Manchester United, son derece zor bir duruma düştü. Üstelik sezon sonuna 27 maç olmasına rağmen ligin lideri Arsenal ile arasındaki fark 20 puana çıktı.

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Schmeichel, Manchester United'ın şu anda ortaya koyduğu görüntünün küme düşme tehlikesi yaşayan takımlara benzediğini düşünüyor. Danimarkalı eski kaleci, Avrupa kupalarına katılım hakkı veren sıralar için mücadele etmeyi ya da takımın İngiltere'nin büyükleri arasındaki yerini geri kazanmayı düşünmek yerine önceliğin alt sıralardan kurtulmak olması gerektiğinin altını çizdi.

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Manchester United efsanesi, "Bu takım küme düşmeye aday bir takım gibi görünüyor, bu yüzden şu anki hedef küme düşmekten kurtulmak olmalı" dedi.

Schmeichel, takımın kaderi hakkında kesin bir hüküm vermek için henüz erken olduğuna dikkat çekti. Ancak sezonun ikinci yarısı yaklaşırken performans ve sonuçların bu şekilde devam etmesine karşı uyarıda bulunarak, ligde kalma mücadelesi veren takımların durumunun belirlenmesinde Mart ayının önemli bir dönem olacağını vurguladı.

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Schmeichel sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz Premier Lig'de oynadık, bu yüzden Kasım ayında olduğumuzu ve Aralık'a yaklaştığımızı biliyoruz. Asıl mesele şu an değil, Mart ayına geldiğimizde ortaya çıkacak. Eğer bunu uzun süre böyle sürdürürlerse, yani, sorun olur."

Sert eleştirilerine rağmen Schmeichel, Mauricio Pochettino'nun takımın yaşadığı bazı sorunları çözebileceğine güvendiğini dile getirdi. Ancak mevcut oyuncu grubuyla Premier Lig şampiyonluğu için yarışabilecek bir takım kurulabileceği ihtimalini dışladı.

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Schmeichel, "Ama en azından, bu şeyleri düzeltebileceğine dair güvenim olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluğu kazanacak bir takımı asla kuramayacak, bu oyuncularla değil" ifadelerini kullandı.

Pochettino ise takımın küme düşme mücadelesine girme ihtimali kendisine sorulduğunda, Manchester United'ın puan tablosundaki durumu hakkında konuşmaktan kaçmadı. Arjantinli teknik adam, bunun üstesinden gelinmesi gereken mevcut gerçeklik olduğunu kabul ederek oyuncularından önümüzdeki maçlarda galibiyet almaya odaklanmalarını istedi.

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Bu açıklamalar, Manchester United'ı önümüzdeki süreçte büyük bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Zira sorun artık yalnızca ezeli rakip Liverpool'a karşı alınan yenilgiyle sınırlı değil; takımın puan tablosundaki konumuna ve tehlike bölgesinden uzaklaşabilme becerisine dair giderek artan endişeye de uzanıyor.