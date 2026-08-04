Basın raporları, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun hayata geçirmeye çalıştığı ve FIFA'ya bağlı, özel sektör yatırımcılarına açık ticari bir şirket kurulmasını öngören projeye karşı Fransa Futbol Federasyonu'nun tutumunu sertleştirmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rol oynadığını ortaya çıkardı. Söz konusu proje, geniş çaplı bir itiraz dalgası nedeniyle geçtiğimiz günlerde rafa kaldırılmıştı.

L'Équipe gazetesinin aktardığına göre Macron, başlangıçta projeyi "endişe verici bir proje" olarak nitelendiren Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'yu, projeye karşı daha kararlı bir tutum benimsemeye teşvik etti.

Gazete, konuya vakıf bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Diallo'nun söylemini sertleştirmesi için doğrudan destek aldığını belirtti ve ilk tutumunun beklenenden daha yumuşak bulunmasının ardından "cumhurbaşkanının onu bu mücadeleye daha güçlü bir şekilde dahil olmaya teşvik ettiğini" ifade etti.

Bu hamle, projeye yönelik Avrupa'daki muhalefetin tırmandığı bir dönemde geldi. UEFA, önerinin yansımalarını görüşmek üzere düzenlenen olağanüstü bir toplantının ardından, FIFA'nın planını hayata geçirmesi durumunda Dünya Kupası'nı boykot etmekle tehdit etti.

Fransa Futbol Federasyonu, Diallo'nun projeyi durdurmaya yönelik çabalar kapsamında Avrupalı mevkidaşları ve UEFA Başkanı ile tutumların koordine edilmesinde "kilit bir rol" oynadığını doğruladı.

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Raporlar ayrıca Macron'un da Infantino ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ve dünya futbolunun birliğinin korunmasının gerekliliğini vurguladığını belirtti.

Dikkat çekici bir gelişmede ise, Mart 2027'de yapılması planlanan FIFA başkanlık seçimlerine hazırlanan Infantino'nun beklenen destekçisi konumundaki Diallo, uluslararası federasyon içindeki yönetişim sisteminde "köklü bir dönüşüm" talep etmeye başladı.

Fransa Federasyonu, başkanının FIFA'nın en yüksek dürüstlük ve şeffaflık standartlarına bağlı kalması gerektiğini düşündüğünü, bu standartların ise şu an için "artık yeterli düzeyde mevcut olmadığını" değerlendirdiğini açıkladı.

Bu gelişmeler, UEFA'nın yanı sıra birçok ulusal federasyon içinde de Infantino'nun görev süresine son verilmesi çağrılarının arttığı bir dönemde yaşanıyor. Özellikle son yatırım projesinin başarısız olması, Infantino'yu önümüzdeki seçimler öncesinde açık destek arayışıyla hamlelerini yoğunlaştırmaya itti.

Infantino, 2019 ve 2023 yıllarında yeni iki dönem için yeniden seçilmesinin ardından, 2016 yılından bu yana FIFA başkanlığını yürütüyor.