“Oyuncuların arkasından dönen ve oyuncunun hiç fark etmediği çok şey var” sözleriyle başladı Tah. “Sormuyorsun ve aslında bununla da hiçbir şekilde ilgilenmek istemiyorsun. Sonuçta oyuncu olarak daha az para kazanıyorsun, çünkü menajer kulüple bir anlaşma yapıyor ve parayı kendi cebine indiriyor” diyerek Tim Gabel Podcast’te sözlerini sürdürdü ve aynı zamanda, hayatlarıyla ilgili tüm sorumluluğu bu menajerlerin eline bırakan iradesiz oyuncuları da eleştirdi.









Podcast sunucusunun, menajerlerin zaman zaman oyuncuları “koca bebekler gibi” yetiştirdiği yönündeki yorumuna Tah, “Tam olarak hislerime tercüman oluyorsun. Bunu bazen izlemek bana çok korkunç geliyor, çünkü orada duran o koca bebek 20’lerinin sonlarında ya da 30’larının başlarında oluyor ve sen sadece şunu düşünüyorsun: ‘Kanka, kendinle hiç yüzleştin mi?’ Mesele para da, ama sadece para değil; senin bütün hayatın” diyerek yanıt verdi ve Alman milli futbolcu bu sözlerle çıkıştı.

Menajerlerin ve yakın çevrenin, bir oyuncunun kişilik gelişiminde belirleyici sorumluluk taşıdığını söyleyen Tah, “çok fazla evetçi” olmasının da yardımcı olmadığını belirtti. “Büyürken bir noktada çocuk rolünden çıkıp sorumluluğu kendin üstlendiğin bir an gelir. Bir kadınla tanışırsın, bir noktada ailenin geçimini de sen sağlamak zorunda kalırsın. Anne baban seni sürekli küçük tutarsa ve sana kendini geliştirme fırsatı hiç vermezse, bunu nasıl yapacaksın?” diyerek benzetmesini yaptı.

Tah’tan şüpheli menajerler hakkında: “Bu kabul edilemez”

Tah, menajerlik sektörünün tamamını aynı kefeye koymak istemediğini belirtse de (“Herkes böyle değil”), “ama bunun hakkında konuşmak gerekiyor, çünkü hâlâ aynı şekilde olan çok fazla kişi var. Bu kabul edilemez, böyle bir şey olmaz” dedi. 30 yaşındaki oyuncu, profesyonel futbolda kendisinde alarm zillerini çaldıran daha şüpheli menajerlerin oranını “yüzde 70” olarak ifade etti: “Herkes, bilinçli şekilde başka birini kandıran tamamen iğrenç biri değil. Ben özellikle, çevresinin sadece evetçilerden oluştuğunu hissettiğim, oyuncunun büyümesini ve kendi potansiyelini ortaya çıkarmasını istemeyenlerden bahsediyorum.”

Alman milli futbolcu artık yıldız menajer Pini Zahavi ve onun Alman çalışanı Maxi Bielefeld tarafından temsil ediliyor ve bundan çok memnun olduğunu söyledi. “Futbolun içinde her zaman çok fazla duygu var ve konu böyle şeyler olduğunda bunu bir kenara bırakmak gerekir. Biz iş konuşuyoruz, yani burada futbolcu gibi değil iş insanı gibi oturuyoruz. Şu saçmalığı bırak ve hadi iş insanları gibi konuşalım. Pini’de sevdiğim şey bu” diyerek menajerini övdü.

Genel olarak oyuncu menajerlerine yaklaşımını ise şöyle anlattı: “İstediğin kadar para kazan ama sadece net, dürüst, düzgün ve iyi bir insan ol. Para kazanmak istemediğini söylemene gerek yok.” Birlikte çalıştığın insanlara karşı adaletsiz ve dürüst olmamanın “her zaman korkunç” olduğunu düşündüğünü söyledi. “Bu yüzden bunun konuşulmasını hem kötü hem de iyi buluyorum.”







