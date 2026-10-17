Mısır ekibi Zamalek, Afrika Şampiyonlar Ligi 32 takımlı turun ilk maçında cuma akşamı deplasmanda Rwanda ekibi Army FC ile oynanan karşılaşmada senaryodan çıkan oyuncusu Nasser Mansi'ye ceza verdi.

Nasser Mansi maça sonradan dahil oldu ve 90. dakikada Zamalek'e galibiyeti getiren son dakika golünü kaydetmeyi başardı.

Ağları havalandırdıktan sonra Nasser Mansi, formasını çıkarıp yere atarak gol sevincini yaşadı; son derece öfkeli görünüyordu ve ayrıca Zamalek'in teknik ekibine doğru tükürdü.

Zamalek, cumartesi akşamı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada, Nasser Mansi'yi soruşturmaya sevk etme ve takımın toplu antrenmanlarından uzaklaştırma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, "Zamalek Teknik Direktörü Mutemed Cemal, Nasser Mansi'yi soruşturmaya sevk etme ve takım kafilesinin Rwanda'dan dönüşünün ardından oyuncunun tabi tutulacağı soruşturma sonuçlanana kadar onu toplu antrenmanlardan uzaklaştırma kararı aldı" denildi.

Açıklamada ayrıca futbol direktörü Abdünnasır Muhammed'in, oyuncu hakkında soruşturma başlatılmasına hazırlık olarak olayla ilgili Zamalek Kulübü hukuk işleri birimine bir rapor sunacağı belirtildi.

Nasser Mansi'nin toplu antrenmanlara dönmesiyle ilgili akıbeti, kendisiyle yürütülecek soruşturmanın sonuçları doğrultusunda belirlenecek.